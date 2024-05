TT Zelensky cay đắng thừa nhận Ukraine có thể mất Kharkov vào tay Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky.

"Tất cả những gì chúng tôi cần là hai hệ thống Patriot", ông Zelensky nói. Ông nói thêm, tình hình xung quanh thành phố vẫn "rất nghiêm trọng" và Ukraine không thể để mất Kharkov.

Khi được hỏi liệu Mỹ có phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong hỗ trợ quân sự cho Ukraine hay không, ông Zelensky trả lời: "Thế giới là để đổ lỗi". Theo ông, "họ đã cho Putin một cơ hội" để thăng tiến.

Patriot là hệ thống tên lửa phòng không do Mỹ sản xuất và được Mỹ áp dụng vào năm 1982. Hệ thống này có thể được sử dụng làm vũ khí phòng không và phòng thủ tên lửa, tùy thuộc vào loại đạn.

Người ta tin rằng Patriot là hệ thống phòng không đắt tiền nhất mà Ukraine có trong tay. Một cục pin có giá khoảng 1 tỷ USD, trong khi chi phí cho một vụ phóng tên lửa lên tới 8 triệu USD. Một khẩu đội phòng không Patriot bao gồm 4-8 bệ phóng với 4 tên lửa mỗi bệ, một tổ hợp radar, một trung tâm điều khiển và một nguồn cung cấp năng lượng.

Chiều 16/5, ông Zelensky nghe báo cáo từ các quan chức quân sự tại cuộc họp ở trụ sở ở Kharkov. Bộ chỉ huy Ukraine quyết định tăng cường quân theo hướng này do tình hình khó khăn. Vào ngày 10/5, ông Zelensky tuyên bố bắt đầu cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov. Chính quyền Ukraine bắt đầu sơ tán cư dân địa phương khỏi thị trấn biên giới Volchansk cùng ngày. Ngày 13/5, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã công nhận "thành công về mặt chiến thuật" của quân đội Nga trên hướng Kharkov. Ngày hôm sau, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Chính (GUR) của Bộ Quốc phòng Ukraine, Kyrylo Budanov, tuyên bố thiếu lực lượng trong bối cảnh nỗ lực ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga tại khu vực Kharkov.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cho biết các lực lượng Nga đang tiến hành một cuộc tấn công "khá tốt" ở mọi hướng.

Zelensky hủy tất cả các chuyến thăm quốc tế trong bối cảnh khủng hoảng Kharkov

Thư ký báo chí Sergei Nikiforov của ông Zelensky cho biết ông Zelensky đã hủy tất cả các sự kiện và chuyến đi quốc tế đã lên lịch trước đó do tình hình xung quanh Kharkov.

Cơ quan EFE trước đó cho biết, tham chiếu đến các nguồn tin tại dinh thự hoàng gia Tây Ban Nha rằng Zelensky đã hủy chuyến thăm Madrid dự kiến vào ngày 17/5.

Nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến gặp Vua Philip VI của Tây Ban Nha và Thủ tướng Pedro Sanchez để ký thỏa thuận an ninh. Cung điện không giải thích lý do hủy chuyến thăm. Tuy nhiên, theo nguồn tin ngoại giao của cơ quan này, quyết định của ông Zelensky là do cuộc tấn công của Nga đang gia tăng trên mặt trận.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đang tiến sâu hơn vào khu vực Kharkov và giành quyền kiểm soát ngôi làng Bugrovatka nằm ở phía tây nam thị trấn Volchansk. Vào ngày 13/5, Bộ Quốc phòng báo cáo tình hình chiến thuật ở khu vực Volchansk cũng như các khu định cư Neskuchnoye, Liptsy và Veseloye ở khu vực Kharkov đã được cải thiện. Chiều 14/5, giới chức Ukraine đưa tin có giao tranh ở ngoại ô Volchansk.