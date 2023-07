TT Zelensky tiết lộ nguyên nhân phản công thất bại

Cuộc phản công của Ukraine đã không đạt được kết quả như kỳ vọng. Ảnh Getty

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho rằng sự chậm trễ và kết quả mờ nhạt của cuộc phản công của quân đội Ukraine là do thiếu vũ khí và huấn luyện từ các đồng minh phương Tây. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Fareed Zakaria của CNN, ông Zelensky nói: "Chúng tôi đã có kế hoạch bắt đầu cuộc phản công vào mùa xuân. Nhưng chúng tôi đã không làm thế, bởi vì, thẳng thắn mà nói, chúng tôi không có đủ đạn dược và vũ khí cũng như không có đủ lữ đoàn được huấn luyện thích hợp về các loại vũ khí này".

Ông Zelensky đồng thời cho biết thêm rằng việc tổ chức khóa huấn luyện bên ngoài Ukraine càng góp phần vào sự chậm trễ.

Ông nói, chính sự chậm trễ này đã cho phép Nga "khai thác tất cả các vùng đất của chúng tôi và xây dựng một số tuyến phòng thủ", buộc quân đội Ukraine phải "tốc độ chậm hơn trong các hành động phản công của chúng tôi".

"Chúng tôi không muốn mất người, nhân viên của mình", ông Zelensky nói, đồng thời cho biết thêm, "các quân nhân của chúng tôi không muốn mất thiết bị vì điều đó".

Ông Zelensky cũng đưa ra lời bào chữa tương tự tại Diễn đàn An ninh Aspen hôm thứ Sáu, giải thích rằng Ukraine đã muốn khởi động cuộc phản công vào mùa xuân nhưng quyết định từ chối do thiếu đạn dược và đào tạo. Tuy nhiên, ông ngụ ý rằng chiến thắng sắp xảy ra ngay sau khi quân đội hoàn thành việc gỡ mìn mà sự 'keo kiệt' của phương Tây đã cho phép Nga có thời gian để thiết lập hệ thống phòng thủ và gài bẫy một cách hoàn hảo.

Trong khi các quan chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng còn quá sớm để coi cuộc phản công là "thất bại", Mỹ đã từ chối cung cấp ATACMS hoặc F-16 tầm xa cho Ukraine, giải thích rằng đơn giản là không có thời gian hoặc tiền bạc để huấn luyện người Ukraine bay và bảo dưỡng máy bay kịp thời nhằm tạo ra sự khác biệt trong cuộc xung đột.

Ngay cả các phương tiện truyền thông phương Tây cũng thừa nhận hiệu suất mờ nhạt của cuộc phản công. Tờ New York Times đưa tin hồi đầu tháng này rằng quân đội Ukraine đã mất 20% vũ khí chỉ trong hai tuần đầu tiên của chiến dịch, tổn thất mà ông Zelensky cũng cho là do sự không hào phóng của các đồng minh phương Tây. Tờ Financial Times và Washington Post trong tháng này đều đưa tin rằng phương Tây và Mỹ lo ngại về việc Ukraine không đạt được tiến bộ trong cuộc phản công mà họ đã hứa sẽ giáng một đòn quyết định vào Moscow.

Trong khi NATO đã cam kết hỗ trợ quân đội Ukraine "miễn là còn cần thiết" để đánh bại Nga, liên minh này đã không mời Kiev tham gia trong hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius hồi đầu tháng này. Điều này khiến ông Zelensky tức giận, người đã gọi hành vi của khối là "chưa từng có và vô lý".

Ukraine đã nhận được một lượng lớn viện trợ quân sự từ các thành viên NATO trong 18 tháng qua, với 46,6 tỷ USD chỉ riêng từ Mỹ. Tuy nhiên, các đồng minh của Kiev đang cạn kiệt đạn dược, trong khi công chúng ở các nước phương Tây đang đặt câu hỏi về sự khôn ngoan của điều ngày càng được coi là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm không hồi kết với một cường quốc hạt nhân.