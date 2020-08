"Tú bà" môi giới nam HLV thể hình bán dâm cho quý cô 22 tuổi được tại ngoại

Nam HLV thể hình bán dâm cho quý cô 22 tuổi.

Ngày 17/8, một cán bộ điều tra Công an quận Long Biên, TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Thảo (SN 1999, trú phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) về hành vi "Môi giới mại dâm".

Cũng theo vị cán bộ này, Thảo hiện đang được tại ngoại và bị cơ quan công an áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

"Vì hành vi Môi giới mại dâm là hành vi ít nghiêm trọng, nhân thân Thảo lại rõ ràng nên chúng tôi đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thảo sau nhiều ngày tạm giữ hình sự", vị cán bộ thông tin.

Trước đó, ngày 28/7, qua mạng xã hội, Thảo đã nhận lời một vị khách nữ muốn tìm người bán dâm là nam giới nên đã giới thiệu Kiên (SN 1990, quê tỉnh Bắc Ninh, là huấn luyện viên thể hình, tên nhân vật đã được thay đổi) với giá tiền là 18 triệu đồng. Thảo sau đó thông báo cho Kiên với giá 12 triệu đồng, cá nhân Thảo đút túi 6 triệu đồng.

Chiều 4/8, khi cuộc mây mưa đang diễn ra thì Kiên bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ngay sau đó, Thảo cũng đến trụ sở công an đầu thú.

Tú bà Nguyễn Phương Thảo.

Tại trụ sở công an, Kiên khai nhận, trước khi phục vụ các quý cô, quý bà, nam HLV sử dụng 2 viên Viagra để chiều khách. Bất ngờ hơn, dù quý cô sinh năm 1998 chi trả tới 18 triệu cho một lần "mây mưa", Kiên chỉ nhận được thù lao là... 3 triệu đồng. Số tiền còn lại do Nguyễn Phương Thảo và "đầu mối" khác đút túi. Trong đó, Thảo được 6 triệu, các "đầu mối" trong đường dây nhận 9 triệu.

Về mối quan hệ với Thảo, Kiên khai nhận quen biết qua mạng xã hội, cả 2 chưa từng gặp nhau ngoài đời.

"Tú bà" Nguyễn Phương Thảo khai nhận, trong một lần đi du lịch trong nước đã quen biết với một đối tượng nam giới ngoại tỉnh. Sau nhiều lần nói chuyện, đối tượng này biết Thảo có nhiều bạn gái và mối quan hệ với những người phụ nữ có điều kiện kinh tế.

Nhận thấy Thảo có thể là một "đối tác" tốt, người đàn ông này đã đặt vấn đề có thể cung cấp các "trai bao" để phục vụ những quý cô, quý bà nhiều tiền để Thảo giới thiệu với bạn bè, người quen của mình. Mỗi lần giới thiệu khách, Thảo có thể nhận được phần trăm hoa hồng.

Từ các thông tin mà Thảo và Kiên cung cấp cho cơ quan điều tra, có thể xác định đây là một đường dây mại dâm có tổ chức. Kiên chỉ là "nhân viên" có giá đi khách thấp nhất trong đường dây này. Những "nhân viên" cao cấp hơn có thể là những người có liên quan đến giới giải trí.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.