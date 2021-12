Nghĩ giàu và làm giàu không chỉ là cuốn sách thành công nhất của Napoleon Hill mà còn là cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. 13 nguyên tắc thành công được giới thiệu trong cuốn sách phù hợp với tất cả mọi người và vẫn còn mang tính thời sự cho đến ngày nay.

Hiện sách đã có các phiên bản khác nhau dành cho người Mỹ Latinh, người Mỹ gốc Phi và nữ giới. Vậy thì tại sao lại không có một phiên bản đặc biệt dành cho người châu Á? Và Tư duy của người giàu gốc Á ra đời chính là để đại diện cho một trong những nền văn hóa quan trọng nhất trên hành tinh này.

Tư duy của người giàu gốc Á sẽ cung cấp cho người đọc những công cụ để loại bỏ những cái cớ và vượt qua những nỗi sợ hãi của chính mình. Từ đó, có thể bắt đầu biến những ước mơ của mình thành hiện thực và trở thành con người mình mong muốn.

Tư duy của người giàu gốc Á. Ảnh: Tân Việt.

Trong số các nguyên tắc thành công của Napoleon Hill, niềm tin vào bản thân được ông đánh giá là quan trọng nhất, bởi phải có niềm tin rằng bạn sẽ thành công thì các nguyên tắc còn lại mới đem tới hiệu quả.

Tác giả John Shin phân tích, văn hóa của người châu Á lại thường tin nhiều vào may mắn, nhưng như ông cũng chỉ ra, niềm tin vào may mắn cũng là một dạng của niềm tin vào bản thân và vũ trụ, bởi may mắn sẽ chỉ tìm đến khi ta tin vào nó và nỗ lực theo đuổi nó.

Và phần lớn người châu Á, cả người Mỹ gốc Á, thường mang theo một vật tượng trưng cho may mắn bên mình là để biến niềm tin trở nên hữu hình, giúp họ kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Từ đó, cho thấy, triết lý thành công của Napoleon Hill nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, có thể ta sẽ thấy nó xung đột với các đặc điểm văn hóa của người châu Á. Nhưng khi phân tích kĩ hơn, ta sẽ thấy rằng nó hoàn toàn áp dụng được cho nền văn hóa phương Đông, không hề mâu thuẫn mà thậm chí còn củng cố vững chắc cho nhau, bởi thành công sẽ không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, hay nền tảng, mà nó sẽ đến với những người biết tin tưởng, khát khao và nỗ lực.

Tư duy của người giàu gốc Á sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về triết lý thành công của Napoleon Hill khi được áp dụng trong văn hóa của người châu Á, để bạn có thể tự tin vận dụng những đặc điểm tôn giáo, văn hóa riêng biệt của người châu Á trên con đường vươn tới thành công.

Cuốn sách đi theo trình tự nội dung của cuốn Nghĩ giàu và làm giàu kinh điển. Mỗi chương bắt đầu bằng diễn giải hiện đại của tác giả về những điểm mấu chốt trong cuốn sách nổi tiếng của Napoleon Hill. Sau đó, tác giả chia sẻ những câu chuyện và ví dụ thành công từ các cuộc phỏng vấn của mình với những nhà lãnh đạo, những người thành công châu Á và trên khắp thế giới liên quan tới mỗi một nguyên tắc về thành công cá nhân. Tác giả kết nối những câu chuyện và ví dụ này với những luận điểm quan trọng của Hill trong phần tóm tắt trước khi để lại cho người đọc những câu trích dẫn truyền cảm hứng từ những nhà lãnh đạo châu Á đáng chú ý.

Mỗi chương kết thúc bằng các bài tập và bước hành động để người đọc có thể áp dụng những gì mình vừa học được, giúp họ biến khao khát thành động lực tiến lên phía trước. Trong quá trình đọc, hãy ghi lại những suy nghĩ và ý tưởng của mình, làm rõ mục tiêu và sắp xếp kế hoạch.

Bất kể nền tảng của bạn là gì, cuốn sách đều có sức mạnh thay đổi cuộc đời bạn. Thành công cá nhân của bạn vượt qua ranh giới về sắc tộc và văn hóa. Nếu bạn làm theo 13 nguyên tắc thành công cá nhân mà Napoleon Hill đã giới thiệu gần một thế kỷ trước, bạn sẽ thành công.