Từ hôm nay 1/3, người vi phạm giao thông sẽ nộp phạt trực tuyến

Người vi phạm giao thông có thể nộp phạt trực tuyến từ 1/3

Theo thủ tục cũ, khi phát hiện, xử lý một lỗi giao thông, CSGT phải lập ít nhất 2 biên bản, gồm biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ giấy tờ.

Sau 7 ngày làm việc, người vi phạm đến trụ sở công an làm việc, tiếp đến ra kho bạc nộp tiền, rồi trở lại trụ sở công an làm việc và nhận giấy hẹn. Cuối cùng, đến hết thời gian hẹn, người vi phạm lại đến trụ sở công an nhận lại giấy tờ bị tạm giữ. Với hình thức này, người vi phạm mất ít nhất 4 lần đi lại.

CSGT xử lý vi phạm giao thông. Ảnh: Ngọc Hải

Theo CSGT Hà Nội, từ ngày 1/3, CSGT Hà Nội sẽ đồng loạt triển khai công tác xử lý vi phạm giao thông trên hệ thống Cổng Dịch vụ công Quốc gia (CDVCQG) ở cấp độ 3 và 4. Khi phát hiện vi phạm giao thông, CSGT không lập biên bản giấy mà lưu lại thông tin vi phạm. Sau đó CSGT sẽ lập và nhập biên bản vi phạm vào hệ thống phần mềm xử lý vi phạm trên CDVCQG, sau đó hệ thống sẽ tự động ra quyết định xử phạt, gửi số quyết định đến cho người vi phạm qua số điện thoại đăng ký.

Cách nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến

Người vi phạm khi nhận được mã số định danh qua điện thoại sẽ truy cập vào địa chỉ dichvucong.gov.vn để tra cứu và làm theo các hướng dẫn để nộp phạt trực tuyến. Với hình thức nộp phạt trực tuyến này, người dân không phải đi lại nữa mà chỉ việc ngồi nhà tra cứu để làm các thủ tục nộp phạt.

Người vi phạm giao thông nộp phạt trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.

Cụ thể, người vi phạm cần đăng ký một tài khoản đăng nhập tại CDVCQG tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-vi-pham-giao-thong.html, sau đó thực hiện các bước theo hướng dẫn.

Bước 1: Sau khi CSGT nhập biên bản vi phạm hành chính vào CDVCQG, hệ thống sẽ tự động ra quyết định xử phạt. Người vi phạm khi nhận được số quyết định xử phạt qua tin nhắn thì truy cập vào CDVCQG để tra cứu thông tin vi phạm của mình.

Tại CDVCQG, người vi phạm sẽ tra cứu được họ tên, số giấy phép lái xe, số điện thoại do người vi phạm cung cấp, số tiền nộp phạt); Kho bạc (ngân hàng) thu tiền xử phạt; hành vi vi phạm; thời gian vi phạm; địa điểm vi phạm; hình thức xử phạt bổ sung (thời gian tước quyền sử dụng giấy phép lái xe).

Bước 2: Người vi phạm nộp phạt, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ do cơ quan CSGT đang tạm giữ.

Khi người vi phạm nộp phạt xong, Kho bạc nhà nước (Ngân hàng) sẽ kết nối với CDVCQG để tiến hành thủ tục nộp phạt cho người vi phạm, đồng thời phản hồi lại thông tin đã hoàn thành việc nộp phạt về CDVCQG. Bưu điện sẽ kết nối với CDVCQG để thực hiện việc chuyển phát giấy tờ do cơ quan CSGT đang tạm giữ về địa chỉ người vi phạm đăng ký để nhận tại nhà.

Bước 3: CDVCQG sẽ phản hồi lại thông tin người vi phạm đã hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ tại nhà tới Cục CSGT. Cục CSGT sẽ phản hồi lại thông tin người vi phạm đã hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ do cơ quan CSGT đang tạm giữ sau khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt về các điểm xử lý vi phạm của Công an địa phương.

Sau đó, Cơ quan CSGT sẽ gửi giấy tờ đang tạm giữ về địa chỉ người vi phạm đăng ký qua CDVCQG theo dịch vụ bưu điện để người dân nhận lại.