Tư lệnh Ukraine phàn nàn về xe tăng Pháp

AMX-10 RC. Ảnh Wikipedia

Một chỉ huy quân đội Ukraine được cho là đã bày tỏ lo ngại rằng xe tăng chiến đấu hạng nhẹ do Pháp cung cấp cho Kiev không phù hợp để tấn công các tuyến phòng thủ của Nga vì lớp giáp mỏng của chúng có thể dễ dàng bị đạn pháo và các loại vũ khí khác xuyên thủng.

Hồi đầu năm nay, được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov quảng cáo "súng trường bắn tỉa tốc độ cao", phương tiện chiến đấu bọc thép AMX-10 RC của Pháp đã chứng tỏ "không thực tế" trong cuộc phản công hiện tại của Kiev chống lại lực lượng Nga, hãng thông tấn Pháp AFP đưa tin. Một tổ lái 4 người đã thiệt mạng vì lớp giáp mỏng của xe tăng có thể dễ dàng bị vũ khí Nga xuyên thủng, một chỉ huy tiểu đoàn Ukraine nói với hãng truyền thông.

“Thật không may, đã có một trường hợp phi hành đoàn thiệt mạng trong xe. Có tiếng pháo kích và một quả đạn phát nổ gần chiếc xe. Các mảnh vỡ xuyên qua áo giáp và bộ đạn phát nổ", thiếu tá Spartanets 34 tuổi, cho AFP biết.

“Những thiết bị quân sự hiện đại sẽ hỗ trợ chúng tôi giải phóng lãnh thổ của mình”, Bộ trưởng Reznikov viết trên Twitter để cảm ơn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu.

Tuy nhiên, Spartanets cho biết xe tăng Pháp đã tỏ ra kém hiệu quả trong các cuộc tấn công tiền tuyến. Ông nói: “Súng tốt, thiết bị quan sát tốt, nhưng đáng tiếc là lớp giáp mỏng và việc sử dụng chúng ở tiền tuyến là không thực tế vì nó chủ yếu gây rủi ro cho tổ lái". Chỉ huy Ukraine nói thêm rằng những chiếc AMX-10 RC cũng đã gặp phải sự cố trong hộp số, có thể là do chúng được sử dụng trên những con đường đất. Ông cho biết quân đội của Kiev đã được huấn luyện một tháng ở Pháp, điều này không đủ để thành thạo việc vận hành phương tiện này.

AMX-10 RC nặng 20 tấn di chuyển bằng bánh xe chứ không phải dây xích, được phát triển vào những năm 1970 để trinh sát vũ trang và tấn công xe tăng. Quân đội Pháp đang trong quá trình thay thế phi đội AMX-10 RC của mình bằng EBRC Jaguar hiện đại hơn.

Theo RT, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc phản công không chọc thủng được tuyến phòng thủ của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hàng chục phương tiện bọc thép do phương Tây cung cấp đã bị phá hủy, bao gồm cả xe tăng Leopard và AMX-10 RC do Đức sản xuất. Tờ New York Times tuần trước đưa tin, 17 trong số 113 xe chiến đấu Bradley do Mỹ cung cấp cho Kiev đã bị hư hỏng hoặc phá hủy.