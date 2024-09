Tù nhân, người hâm mộ ông Zelensky, kẻ ám sát ông Trump: Ryan Routh là ai?

Ryan Routh, nghi phạm trong vụ ám sát ông Donald Trump lần thứ hai, tham gia một cuộc biểu tình ở Kiev năm 2022. Ảnh AP

Ryan Wesley Routh, được truyền thông Mỹ xác định là tay súng đã nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump vào Chủ Nhật, sẽ phải trải qua đánh giá sức khỏe tâm thần, theo các nguồn tin được CNN trích dẫn. Các nhà chức trách liên bang đã yêu cầu biện pháp này do "những lời lẽ bất thường" mà nghi phạm đăng trực tuyến.

Người đàn ông 58 tuổi này dường như có một quá khứ bất thường bao gồm một bản án hình sự, cố gắng tuyển mộ các chiến binh Afghanistan được Mỹ huấn luyện để tham gia quân đội Ukraine và viết một cuốn sách tự xuất bản, trong đó ông suy ngẫm, cùng với những điều khác, tại sao Tổng thống Nga Vladimir Putin "vẫn chưa bị ám sát".

Kẻ được cho là có ý định xả súng đã bị bắt giữ vào ngày 15/9 ngay sau khi chạy trốn khỏi sân golf của ông Trump ở West Palm Beach, Florida. Giới chức Mỹ chưa nêu tên hoặc buộc tội ông ta về bất kỳ tội danh nào, nhưng hình ảnh và báo cáo của phương tiện truyền thông không để lại nhiều nghi ngờ về danh tính của người đàn ông này.

Một hồ sơ do Associated Press đăng tải cho biết Routh sống phần lớn cuộc đời ở Bắc Carolina, nhưng đã chuyển đến Kaaawa, Hawaii vào năm 2018. Theo hồ sơ, vào năm 2020, ông đã quyên góp cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ của Dân biểu Mỹ lúc bấy giờ là Tulsi Gabbard đến từ Hawaii.

Facebook và X đã xóa nội dung của các tài khoản mà Routh được cho là sở hữu dưới tên mình, mặc dù trước đó một số cơ quan truyền thông đã điều tra về chúng.

Vào năm 2020, ông được cho là đã thúc giục Tổng thống Trump khi đó trấn áp hành vi sai trái của cảnh sát để đảm bảo tái đắc cử, và cho biết ông đã bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa vào năm 2016. Xu hướng chính trị của ông dường như đã chuyển sang đảng Dân chủ kể từ đó.

Hồ sơ tội phạm cho thấy rằng khi sống ở Greensboro, Bắc Carolina, Routh đã có nhiều lần đụng độ với cảnh sát. Năm 2002, ông ta bị kết tội tàng trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo báo chí địa phương, cáo buộc này liên quan đến một khẩu súng máy hoàn toàn tự động, khiến ông ta phải đấu súng với lực lượng thực thi pháp luật trong 3 giờ. Routh, lúc đó 36 tuổi, đã cố thủ tại cơ sở kinh doanh của mình sau một vụ dừng xe gây hấn.

Vào năm 2022, Routh dường như đã tìm thấy cho mình một lý do mà ông cho là xứng đáng. Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, ông đã tuyên bố trực tuyến rằng ông sẵn sàng đến Ukraine và chết vì đất nước. Ông giải thích với Newsweek rằng cuộc xung đột này là "đen và trắng" và "thiện đấu với ác" giống như trong sách và phim ảnh.

Ông đã đi đến châu Âu và tìm kiếm một vị trí trong quân đội Ukraine nhưng lời đề nghị của ông đã bị Kiev từ chối. Vì vậy, thay vào đó, ông đã tham gia cùng các nhà hoạt động và các tổ chức phi chính phủ gây quỹ viện trợ cho người Ukraine và tuyển dụng các chiến binh nước ngoài sẵn sàng cầm vũ khí chiến đấu cho đất nước Ukraine.

Điều đó cũng không có vẻ hiệu quả lắm. Trong một cuộc phỏng vấn với Semaphore năm 2023, khi ông phác thảo sứ mệnh tuyển dụng cựu biệt kích Afghanistan để chiến đấu cho Ukraine, Routh phàn nàn rằng người Ukraine "sợ rằng bất kỳ ai và mọi người đều là gián điệp của Nga".

Vào khoảng thời gian đó, ông được nêu trong một bài báo của tờ New York Times về "những người tình nguyện Mỹ ở Ukraine, những kẻ nói dối, lãng phí và cãi vã", như tiêu đề đã nói. Bài báo đã chuyển đổi một số nhân vật cấp cao hơn trong giới ủng hộ Kiev, chẳng hạn như cựu bình luận viên của MSNBC Malcolm Nance và cựu quân nhân Mỹ James Vasquez, người đã trở thành một người nổi tiếng trên mạng xã hội bằng cách đăng các video chiến trường, trước khi bị vạch trần vì nói dối về kinh nghiệm chiến đấu của mình. Theo nhà báo Remus Cernea của Newsweek Romania, Routh được coi là "một người lý tưởng, ngây thơ và chân thành".



Sự vỡ mộng của Routh không ngăn cản ông ủng hộ Ukraine và chia sẻ trực tuyến các thông điệp của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông cũng có vẻ muốn tạo điều kiện cho các chiến binh nước ngoài cầm vũ khí chống lại Trung Quốc nhân danh đảo Đài Loan. Ông đã tham gia vào một trang web có tên là Taiwan Foreign Legion, dường như được mô phỏng theo nỗ lực của Ukraine trong việc chiêu mộ quân đội nước ngoài.

Ông cũng viết một cuốn sách có tựa đề 'Ukraine's Unwinnable War: The Fatal Flaw of Democracy, World Abandonment and the Global Citizen – Taiwan, Afghanistan, North Korea and the end of Humanity'. Cuốn sách được bán thông qua Amazon nhưng có vẻ như không có nhà xuất bản hoặc thậm chí là biên tập viên.

Theo trích đoạn được nhà báo Max Blumenthal chia sẻ, Routh cảm thấy bối rối khi luôn đặt câu hỏi tại sao ông Putin vẫn chưa bị ám sát.

Trong một đoạn khác, Routh dường như xin lỗi Iran vì ông Joe Biden đã không khôi phục được thỏa thuận hạt nhân năm 2015, mà ông Trump đã hủy bỏ trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.