Từ tâm dịch Bắc Giang, 20 tấn vải thiều sớm bay sang Nhật Bản

20 tấn vải thiều lên đường sang Nhật Bản

Theo báo cáo của Sở NNPTNT tỉnh Bắc Giang, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu và Công ty CP XNK Thực phẩm Toàn cầu sẽ xuất khẩu lô vải sớm Tân Yên đầu tiên sang thị trường Nhật Bản bằng đường hàng không, với số lượng khoảng 20 tấn.

Đây là sự kiện lần đầu tiên quả vải chín sớm của tỉnh Bắc Giang xuất khẩu quả tươi sang thị trường Nhật Bản.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo huyện Tân Yên cắt băng đưa lô vải sớm Tân Yên xuất hành đến thị trường Nhật Bán sáng 26/5.

Đồng thời khẳng định vải thiều Bắc Giang bao gồm cả vải sớm và chính vụ hoàn toàn đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

20 tấn vải thiều này được xử lý sơ chế tại Công ty CP xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu (Bắc Giang).

Phát biểu tại Lễ xuất hành vải thiều sớm Tân Yên đi thị trường Nhật Bản năm 2021, ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khẳng định, năm 2021, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng các vùng trồng vải thiều an toàn trước dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là trên địa bàn huyện Tân Yên và huyện Lục Ngạn.

Quản lý nghiêm ngặt các mã số vùng trồng vải thiều, bố trí cán bộ chuyên môn thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các tổ liên kết, hợp tác xã, nhà vườn trồng vải thiều về quản lý mã số vùng trồng vải thiều an toàn, quy trình chăm sóc, các biện pháp phòng dịch bệnh… Đảm bảo quả vải thiều chất lượng, an toàn phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Chất lượng vải Tân Yên được khẳng định ngon nhất từ trước đến nay.

"Tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị các điều kiện đặc biệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe, an ninh trật tự cho các doanh nghiệp, thương nhân, lái xe vào tỉnh Bắc Giang thu mua, tiêu thụ vải thiều. Chuyến vải thiều sớm đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản (một thị trường lớn, tiềm năng, có yêu cầu tiêu chuẩn rất cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh), là một minh chứng khẳng định sự quyết tâm, nghiêm túc, trách nhiệm của chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Giang trong quá trình sản xuất, tiêu thụ vải thiều" - ông Phan Thế Tuấn khẳng định.

Trong điều kiện dịch Covid-19, các chuyên gia Nhật không thể trực tiếp kiểm tra nên đợt xuất khẩu năm nay, phía Việt Nam tự thực hiện giám sát xử lý theo quy trình tạm thời.



Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) có trách nhiệm bố trí nhân lực và thiết bị phục vụ việc giám sát, kiểm tra kiểm dịch thực vật; cấp giấy chứng nhận tại chỗ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc xuất khẩu vải thiều.

Trong điều kiện dịch Covid-19, tỉnh Bắc Giang, huyện Tân Yên vẫn nỗ lực đưa vải sớm sang Nhật Bản.

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, huyện Tân Yên tập trung cao bảo đảm cho các vùng vải thiều "Sạch - Không bị tác động của dịch bệnh Covid-19", đó là: Đưa cách ly tất cả các đối tượng F1 ra ngoài vùng vải thiều của huyện.

Tuyên truyền, vận động người dân trong vùng vải thiều không đi ra khỏi địa bàn, tập trung cho sản xuất, tiêu thụ vải thiều.

Lập các tổ chốt kiểm soát người, phương tiện vào vùng vải thiều tập trung, bảo đảm quy định phòng dịch Covid -19.

Kiểm tra y tế các mã vùng trồng, chủ vườn trồng vải thiều, các cơ sở đóng gói, sơ chế, lái xe và phương tiện vận chuyển, người lao động tham gia thu hái, đóng gói, vận chuyển vải thiều, bảo đảm an toàn, không bị ảnh hưởng Covid-19...

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tự tin với chất lượng vải sớm Tân Yên.

Chất lượng vải sớm Tân Yên tốt nhất từ trước đến nay

"Chất lượng vải sớm Tân Yên tốt nhất từ trước đến nay, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không bị tác động Covid-19" - ông Nguyễn Viết Toàn, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên khẳng định.

Sở NNPTNT tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh có 30 mã số vùng trồng với 219 ha, sản lượng ước 1.800 tấn đủ các điều kiện xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Kết quả phân tích các mẫu sản phẩm tại các mã số vùng trồng đều đảm bảo các tiêu chuẩn theo yêu cầu của Nhật Bản.

Đến nay đã có 5 doanh nghiệp vào ký Hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm để xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản là: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam, Công ty CP XNK Thực phẩm Toàn cầu, Công ty CP Quốc Tế BamBoo, Công ty Rồng Đỏ.

15 tấn vải thiều này được xử lý sơ chế tại Công ty CP xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu (Bắc Giang).

Giá vải các doanh nghiệp thu mua lô vải sớm đầu tiên của nông dân là 55.000 đồng/kg.



Để đảm bảo việc giám sát xử lý vải thiều thuận lợi trong điều kiện dịch Covid-19, Cục Bảo vệ thực vật cho biết sẽ phối hợp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo "5K".



Bà Ngô Tường Vy - Pphó Giám đốc Công ty Chánh Thu (Bến Tre) - đánh giá, tình hình tiêu thụ vải thiều năm nay khó khăn hơn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.



Thế nhưng, Chánh Thu vẫn đang rất tự tin sẽ có nhiều khách hàng tìm đến vải thiều Bắc Giang.

Đại diện Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu cho biết, đến thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp Nhật đang háo hức, nóng lòng chờ quả vải đầu tiên của Bắc Giang, ngày hôm nay những quả vải chín sớm Tân Yên sau khi được xuất hành sẽ sớm có mặt tại Nhật Bản.

Đây là niềm tự hào của quả vải mang thương hiệu Bắc Giang đang có chỗ đứng tại thị trường khó tính nhất.

Những chuyến xe đưa vải thiều sớm Tân Yên sang Nhật Bản.

Ngoài lô hàng xuất khẩu sang Nhật, ông Trần Quang Tấn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang - cho biết tỉnh cũng đang hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang đã thành lập 2 tổ cán bộ ứng trực tại các cửa khẩu tại Lạng Sơn, Lào Cai.

Các tổ này sẽ theo dõi tình hình xuất khẩu cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục trong quá trình vận chuyển, lưu thông và xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc.