Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôi đã chỉ đạo Bộ trưởng Công Thương lên Bắc Giang cùng địa phương bàn giải pháp cho vải thiều

Tình hình dịch Covid-19 dự báo còn diễn biến phức tạp

Chiều ngày 24/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sau khi nghe các ý kiến, phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đợt bùng phát dịch thứ 4 do biến chủng của virus lây lan nhanh, khó kiểm soát, diễn ra trên diện rộng, nhất là ở khu công nghiệp. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế, chúng ta quyết tâm đẩy lùi đợt dịch này, kiên trì thực hiện mục tiêu kép, phát triển kinh tế-xã hội để có cơ sở vật chất, tiềm lực cho việc bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và mọi mặt hoạt động khác của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (ảnh VGP).

Trong tuần qua, chúng ta tập trung bảo vệ và tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nhất là tại một số tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang. Thủ tướng yêu cầu cần tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác này.

Thủ tướng biểu dương một số bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và bầu cử thành công. Bộ Y tế rất tích cực, đội ngũ cán bộ, bác sĩ, người lao động trong ngành đã không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các lực lượng quân đội, công an sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao và chi viện, hợp tác với các cơ quan, địa phương.

Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu, khắc phục như còn lúng túng, bị động trong phòng chống dịch tại các khu công nghiệp. Phương châm 4 tại chỗ được chỉ đạo quyết liệt nhưng trong tổ chức thực hiện vẫn bộc lộ bất cập. Quản lý cách ly và sau cách ly vẫn còn có sơ hở, thiếu chặt chẽ. Một số văn bản hướng dẫn, nhất là hướng dẫn tổ chức thực hiện, chưa theo kịp, chưa phù hợp với thực tiễn; trong tình hình đặc biệt đòi hỏi phải có biện pháp, cách làm đặc biệt, giảm thủ tục hành chính. Bên cạnh những địa phương rất sáng tạo, chủ động, linh hoạt, có biện pháp phù hợp với tình hình thì một số địa phương còn lúng túng, bị động.



Tình hình dịch bệnh sắp tới được dự báo tiếp tục phức tạp, khó lường, có thể ảnh hưởng tới nhiều hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, nhất là hoạt động của các khu công nghiệp và một số trung tâm kinh tế lớn. Phải nhận định khách quan để quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, thích ứng với tình hình mới, diễn biến mới bằng các giải pháp phù hợp, hiệu quả. Đây cũng là chủ động tấn công trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội.

Triệt để tiết kiệm chi tiêu thường xuyên để đảm bảo ngân sách mua vắc xin

Thủ tướng cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong tình hình mới. Trong đó triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả chiến lược vắc xin. Chính phủ tập trung chỉ đạo, các bộ, cơ quan, ban, ngành, địa phương phải tập trung thực hiện bằng được chiến lược vắc xin. "Quyết liệt hơn nữa, thần tốc hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong công tác này", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng lưu ý, trong nghiên cứu, sản xuất vắc xin, các nhà khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam phải vào cuộc; Bộ Tài chính thiết kế cơ chế, chính sách để khuyến khích nghiên cứu, sản xuất vắc xin. Có kế hoạch tiêm vắc xin phù hợp, ưu tiên cho các đối tượng tuyến đầu chống dịch và công nhân các khu công nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan ngay lập tức đề xuất cơ chế đóng góp và sử dụng Quỹ vaccine bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, huy động mọi nguồn lực và đóng góp của toàn dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Triệt để tiết kiệm chi tiêu thường xuyên để bảo đảm ngân sách tối đa cho việc mua vaccine, vừa bảo đảm các hoạt động bình thường, vừa phục vụ các nhiệm vụ đặc biệt, đột xuất.

"Các bộ, ngành trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo quốc gia phải thực hiện thần tốc và hiệu quả chiến lược vắc xin, đây là điểm rất quan trọng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh ở các khu công nghiệp. Thủ tướng biểu dương tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia và đặc biệt là của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo. Thủ tướng đánh giá, phải tiếp tục rà soát lại các quy định, quy trình, quy chế về khai báo y tế, phòng chống dịch, cách ly và tổ chức sản xuất trong khu công nghiệp. Bộ Công Thương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các bộ liên quan, các địa phương nhanh chóng xây dựng, vừa làm vừa hoàn thiện dần các quy định để có chiến lược hoàn chỉnh về phòng chống dịch trong khu công nghiệp, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, các cơ quan liên quan hoàn thiện các quy định về vận chuyển hàng hóa, vật tư, dịch vụ… tại các địa phương có dịch. "Vải thiều Bắc Giang đã vào mùa, có giá trị rất lớn, tôi đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trực tiếp lên Bắc Giang bàn bạc với địa phương để có giải pháp cụ thể. Chúng ta phải thích ứng với tình hình, không có cách nào khác", Thủ tướng nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại yêu cầu vận dụng các quy định đặc biệt để khen thưởng và kỷ luật kịp thời, đúng người, đúng việc. Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì xử lý vấn đề này, trước mắt giao Ban Chỉ đạo quốc gia xem xét, đề xuất các nội dung khen thưởng, kỷ luật, nếu thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng sẽ quyết định ngay, nếu thuộc thẩm quyền của cấp cao hơn thì tham mưu theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước...