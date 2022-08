Nguyễn Hoàng Trà My tâm sự về quá trình nuôi những thú cưng đặc biệt của mình. Clip: Nguyệt Minh.

Đam mê thú chơi bò sát

Nguyễn Hoàng Trà My, sinh năm 2003 (Gia Lâm, Hà Nội) là một bạn nữ có niềm đam mê lớn với việc nuôi những loại thú cưng đặc biệt, khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy không khỏi sợ hãi.

Nuôi bò sát đã được 2 năm, Trà My là một trong số ít bạn nữ tại Hà Nội nghiêm túc với thú chơi này. Thích thú từ cái nhìn đầu tiên, My chỉ tìm hiểu một, hai tháng và quyết tâm phải nuôi những loại động vật có phần đáng sợ này.

Nguyễn Hoàng Trà My sở hữu 30 con trăn ball, rắn các loại, cùng với đó là 5 con rồng úc và 1 con thằn lằn khổng lồ. Ảnh: Nguyệt Minh.

Dù hiện tại đã bước đầu gặt hái được những thành công nhất định với việc nuôi bò sát, song trước đây, Trà My đã có một thời gian khởi đầu đầy khó khăn.

Cấm cản của gia đình chính là thách thức lớn nhất mà em gặp phải. Trà My tâm sự: "Gia đình em nghe đến việc em muốn nuôi bò sát thì phản đối khá kịch liệt. Đặc biệt là mẹ em bởi mẹ em rất sợ những con bò sát như trăn, rắn,...".

Tuy nhiên, đứng trước sự quyết tâm của My, gia đình cuối cùng cũng đã ủng hộ và cho phép em được nuôi những con bò sát đầu tiên. My cho biết: "Cho đến tận bây giờ dù có ủng hộ nhưng mẹ em vẫn chưa quen được với các bạn bò sát mà em đang nuôi ở nhà".

Chú rồng Úc (Bearded dragon) là một trong những loại bò sát được Trà My yêu thích và chăm sóc từ khi còn nhỏ. Ảnh: Nguyệt Minh.

Sự cấm cản của gia đình là khó khăn lớn nhất, nhưng sau đó em còn gặp nhiều câu chuyện bi hài hơn. Bước chân vào lĩnh vực nuôi bò sát chỉ thông qua những video truyền cảm hứng trên Youtube, My hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tế về việc trao đổi, mua bán những loài động vật này.

My nhớ lại: "Lần đầu tiên em mua một bạn rắn khiếm và em đã bị lừa. Em biết rằng để mua được thì phải đặt cọc trước một số tiền, nhưng khi đến khi họ giao hàng, thứ em nhận được chỉ là một chiếc hộp trống".

Việc này đã khiến Trà My buồn rất nhiều, em không nghĩ mình sẽ bị lừa ngay từ khi mới bắt đầu như thế. Nhưng đam mê và sự quyết tâm cháy bỏng lại càng thôi thúc My phải cố gắng hơn sau mỗi sai lầm. Từ đó, em đã tìm hiểu kỹ hơn và lựa chọn cho mình những nơi bán hàng uy tín.

Trà My bên cạnh con thằn lằn khổng lồ (Tegu argentina) của mình. Ảnh: Nguyệt Minh.

Việc nuôi những con bò sát như trăn, rắn, rồng Úc… chưa bao giờ dễ dàng. Bởi những con vật này đòi hỏi một môi trường sinh sống giống như ngoài tự nhiên về độ ẩm, độ ấm, môi trường,...

My chia sẻ: "Chăm sóc những bạn bò sát này rất khó, mình phải kỹ tính mới có thể chăm tốt. Nếu không cũng sẽ có trường hợp một số con bị bệnh. Mỗi bạn em sẽ nuôi ở những hộp riêng. Thậm chí phải đầu tư đèn để chiếu tia UVA, UVB". My cũng đã ngậm ngùi khi từng làm mất một bạn rắn do nuôi dưỡng chưa đúng cách.

Sở hữu hơn 30 loài bò sát

Hiện tại, Trà My đã sở hữu 30 con trăn ball các loại, 1 con Tegu, 5 con rồng Úc. Loài bò sát đắt nhất mà My sở hữu là 1 con Tegu có giá hơn 30 triệu đồng. Tổng số tiền em đã bỏ ra để đầu tư cho đam mê của mình đã lên đến con số khoảng hơn 300 triệu đồng.

Cận cảnh thằn lằn khổng lồ có giá hơn 30 triệu đồng của Trà My. Ảnh: Nguyệt Minh.

My cảm thấy mình khá mát tay vì hiện tại, những con bò sát em nuôi đều rất khỏe mạnh và phát triển tốt. Có những con trăn ball My nuôi từ khi còn bé, đến nay đã trưởng thành và được định giá đến hơn 20 triệu đồng. Nhiều con đã bắt đầu cho sinh sản.

Trà My tâm sự: "Thú thật khi lần đầu được cầm các bạn bò sát này trên tay, em có hơi sợ sệt. Tuy nhiên, sau một thời gian dần quen, em thấy những loài này rất hiền, thậm chí còn dễ thương chứ không đáng sợ như ngoại hình của chúng".

Trên thực tế, khá nhiều loài bò sát được phép nuôi làm cảnh có tập tính hiền, nhút nhát, thậm chí là sợ người lạ, chúng không có khả năng gây hại cho con người.

Đối với Trà My, việc cho những con bò sát ăn là một việc dễ dàng, vì chúng rất dễ ăn và ăn không quá nhiều. Ảnh: Nguyệt Minh.

Nhiều em nhỏ khi đến nhà Trà My chơi đều tỏ ra rất thích thú với việc chơi đùa cùng những loại bò sát. My cảm thấy việc nuôi bò sát này đã giúp em bớt thời gian sử dụng điện thoại, yêu động vật và cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.

Trà My mong muốn sau này sẽ thành công trong lĩnh vực kinh doanh những loài bò sát làm cảnh. Hiện tại, em cũng đã bán những loại phân khúc rẻ dao động từ 50 đến 500 nghìn đồng/1 con, dễ tiếp cận với học sinh, sinh viên.

Một trong những loại trăn ball mà Trà My đang sở hữu. Ảnh: Nguyệt Minh.

Trong tương lai, My mong muốn có thể chủ động được nguồn cung ra thị trường. Nhưng đây là một quá trình còn khó khăn, thử thách rất nhiều. Trà My tâm sự: "Việc để những bạn này giao phối thành công là một chuyện, nhưng việc chăm sóc trứng để có thể nở thành con lại đòi hỏi nhiều kĩ thuật và phải đầu tư những dụng cụ chuyên dụng".

Do chưa đủ khả năng, My hầu hết đang nhờ những người bạn mà mình quen biết chăm sóc chúng. My dự tính đến tháng 10/2022 sẽ đầu tư về kỹ thuật và trang thiết bị để có thể tự chủ động nguồn cung cho việc kinh doanh của mình.