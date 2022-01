Từ “Tịnh thất Bồng Lai” đến "Thiền am bên bờ vũ trụ", sự thật như thế nào?

Hôm 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã vào cuộc, quyết định khởi tố vụ án liên quan đến “Tịnh Thất Bồng Lai” cụ thể trong đó có ông Lê Tùng Vân và những người liên quan. Ảnh: CTV

Ngôi nhà cấp 4 "biến thành" Tịnh thất

Theo tìm hiểu của Dân Việt, cách nay hơn 7 năm, bà Cao Thị Cúc (60 tuổi), ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, Long An tìm đến ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa mua lại nhà, đất của người dân địa phương diện tích gần 2.000 m2.

Khu vực này nằm cách Tỉnh lộ 825 hơn 1 cây số, bao bọc xung quanh là cánh đồng lúa bạt ngàn, dân cư thưa thớt. Chủ nhân căn nhà sống khép kín, ít quan hệ với bà con xung quanh nên nhiều người chỉ biết đó là một phụ nữ đơn thân.

Cách đây gần 2 tháng về trước, "Tịnh thất Bồng Lai" đóng cửa im lìm, người dân xung quanh không hề hay biết gì cuộc sống của những người trong khu này. Ảnh: Thiên Long

Dần dần bà tự thay đổi "thiết kế", biến ngôi nhà cấp 4 mái tôn thành từng ô riêng với một số phòng rộng. Phòng khách vẫn để trống chưa hề trưng bày bất kỳ thứ vật dụng nào. Sau này, bà Cúc thỉnh nhiều tượng phật đem về đặt cửa ra vào, nới chính diện từ đó biến nơi ở của mình trở thành điểm tu tại gia.

Theo thông tin từ cơ quan công an, năm 2015, ông Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ phường 10, quận 6 (TP.HCM) xuất hiện. Chính ông cũng trở thành nhân vật thứ hai về sống tại điểm tu tại gia của bà Cúc.

Lai lịch của ông Vân khá phức tạp. Trong thời gian tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TP.HCM), ông từng tự phong là Giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức.

Đến ngày 25/7/2007, nơi đây bị đoàn kiểm tra liên ngành Bình Chánh kiểm tra phát hiện, cơ sở không tuân thủ các qui định về điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường; đăng ký tạm trú và đăng ký nhận nuôi con nuôi không tuân thủ theo quy định.

Căn cứ hành vi vi phạm, UBND huyện Bình Chánh quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức.

Năm 2015, ông Vân chủ động bán hết đất tại khu vực này về tạm trú tại hộ bà Cúc để "hành nghề" nhận nuôi con nuôi làm từ thiện và đặt tên điểm tu tại gia này là "Tịnh thất Bồng Lai".

Ngày 1/1/2020, ông Lê Tùng Vân đã đổi tên "Tịnh thất Bồng Lai" thành "Thiền am Bên Bờ Vũ Trụ".

Báo cáo chính thức của Công an tỉnh Long An cho biết, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, hoàn toàn không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa.



Nơi này có 18 người đang cư trú, trong số này có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú. Nhóm người này từng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau, đăng hàng loạt video, clip với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây.

Báo cáo chính thức của tỉnh Long An cho biết, đa số trẻ sống trong khu "Tịnh thất Bồng Lai" đều có cha mẹ, không phải trẻ em cơ nhỡ. Ảnh: CTV

Do chưa hiểu rõ sự thật của nơi đây là gì, ban đầu dư luận đồng tình ủng hộ "Tịnh thất Bồng Lai" mỗi khi có clip hay sự kiện nào liên quan đến nhóm tu tại gia.

Phát hiện sai trái, cơ quan chức năng đã công bố thông tin về việc đăng ký tạm trú, tạm vắng và đăng ký nhận con nuôi của cơ sở này không tuân thủ quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, nhóm người này dùng những chiêu trò lợi dụng tôn giáo, lợi dụng nuôi trẻ mồ côi để trục lợi...

Trẻ em sống trong "Tịnh thất Bồng Lai" có cha mẹ ruột không?

Kết quả xác minh cho thấy số trẻ em, thanh niên sinh sống tại "Tịnh thất Bồng Lai" hay Thiền am Bên Bờ Vũ Trụ" hoàn toàn không phải trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Các em đều có mẹ đi cùng, nhưng trong sinh hoạt thì không được xưng hô mẹ, con bao giờ. Vậy cha các em là ai? Vấn đề này cơ quan công an cho biết, đang tiến hành giám định để làm rõ.

Những chú tiểu sống trong "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: CTV

Liên quan đến tôn giáo, Cơ quan chức năng khẳng định đây không phải là cơ sở tôn giáo. Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An có văn bản khẳng định "Tư thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý".

Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ phật giáo. Chính vì vậy, không liên quan đến sự quản lý của giáo hội. Sự việc mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ phật giáo để trục lợi".

Khẳng định của chính quyền như vậy là điều chẳng thể chối cãi. Một số cá nhân lợi dụng chính sách tôn giáo trục lợi sẽ xử lý theo pháp luật đó là điều chắc chắn, tuy nhiên, số tiền trục lợi qua hình ảnh trẻ thơ cơ nhỡ của các em nhiều năm qua là bao nhiêu, họ đã dùng vào mục đích gì?

"Thiền am Bên Bờ Vũ Trụ" do ông Tường Vân lập ra với mục đích gì? Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an Long An đang làm thủ tục khởi tố bị can về hành vi cụ thể đối với cá nhân đang bị tạm giữ.