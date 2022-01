Công an ghi lời khai những người sinh sống ở Tịnh thất Bồng Lai, thu nhiều tài liệu

Tịnh thất Bồng Lai bị điều tra việc lợi dụng hoạt động tôn giáo để trục lợi từ thiện.

Sáng 5/1, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết: "Đêm qua cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai những người sinh sống trong Tịnh thất Bồng Lai và thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Hiện, vụ việc đang trong quá trình điều tra, khi nào có thông tin chính thức sẽ chia sẻ đến bạn đọc báo Dân trí".

Trước đó, ngày 4/1, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" và sau này được đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh - Đoàn luật sư TP.HCM, theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016, hành vi "Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi" là một trong các hành vi bị nghiêm cấm.

Nếu hành vi vi phạm quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Nếu các cá nhân tại cơ sở Tịnh thất Bồng Lai dùng thủ đoạn gian dối trong việc kêu gọi từ thiện... để chiếm đoạt tài sản, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cụ thể, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; Đã bị kết án về tội này nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; Tái phạm nguy hiểm.