Tử vong sau tiếng nổ lớn

Thông tin từ UBND huyện Đồng Xuân lúc 20h30’ ngày 27/5 cho biết, Công an huyện Đồng Xuân đang phong tỏa căn nhà ông Phan Diên (SN 1972, trú ở thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân), để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên và Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện Đồng Xuân rà soát vật liệu nổ trước khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi một người chết do nghi ngờ cưa xẻ đạn pháo nhặt được từ nguồn rơi vãi sau chiến tranh.



Người dân địa phương đang ở bên ngoài hiện trường. Nguồn: ABC

Nhiều người dân địa phương quan tâm tìm hiểu thông tin vụ việc.

Trước đó vào khoảng 16h20’ chiều cùng ngày, ông Lê Đông (SN 1964, trú ở thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân) đến nhà ông Phan Diên thì phát hiện một thảm cảnh kinh hoàng. Nhiều vật dụng trong gian bếp tại căn nhà này bị hất tung, vỡ nát bất thường cùng với những mảnh sắt. Cạnh đó là thi thể của một người đàn ông bê bết máu, hai chân bị đứt nát cùng một số vết thương khác trên cơ thể.

Đại diện Viện KSND và Công an huyện Đồng Xuân đang chờ công binh quân đội rà soát vật liệu nổ xong mới tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường còn có chiếc cưa máy cầm tay cùng với chiếc bao, bên trong bao có 1 quả đạn pháo loại 105mm, 1 quả đạn cối 82mm và 1 quả đạn cối 105mm có dấu vết cưa.

Qua kiểm tra đã xác định người chết là Huỳnh Ngọc Phong (SN 1984, trú ở thôn Phú Sơn, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân) và là em vợ của ông Phan Diên.

Theo điểm xảy ra vụ nổ khoảng 12h trưa cùng ngày, lúc đó không có ông Phan Diên cùng người thân ở nhà, hầu hết người dân trong xóm đều đi làm nông nên không sớm phát hiện.