Từ vụ bắt 2 đối tượng với hàng chục điện thoại: Công an bắt khẩn cấp nhóm thuê ô tô đi móc túi

Liên quan đến bài viết "Kiểm tra xe khách, công an khống chế 2 đối tượng trộm hàng chục điện thoại" ngày 26/7 của Báo Dân Việt, ngày 27/7, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Lạt, (Lâm Đồng) đã xác minh, truy xét nóng, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 7 đối tượng.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, 7 đối tượng này gồm: Lê Hữu Lộc (46 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi), Huỳnh Tăng Bình (50 tuổi, quê Hà Nội), Đặng Thị Chi Mai (59 tuổi, quê TP.hồ Chí Minh), La Thị Nhung (33 tuổi, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Thị Vân (41 tuổi, quê Hà Nội), Vũ Thị Thanh Hải (55 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai). Bên cạnh đó, 1 đối tượng là Nguyễn Hoài T., (trú tỉnh Tây Ninh) là lái xe ô tô chở các đối tượng trên đến Đà Lạt đang được cơ quan chức năng xác định có vai trò gì trong vụ án.

Một đối tượng trong nhóm trộm tài sản được trinh sát lấy lời khai.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định, đầu tháng 7/2020, Lê Hữu Lộc rủ 6 đối tượng trên đến Đà Lạt để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài và được cả nhóm đồng ý.

Phương thức gây án của các đối tượng trên là đi theo nhóm, giả làm khách du lịch, đến những khu du lịch đông người, lợi dụng sơ hở của khách du lịch để lấy trộm tài sản. Để tránh sự phát hiện của công an, nhóm này đã phân thành 2 nhóm ở 2 khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân khi đến Đà Lạt. Trong đó, Lê Hữu Lộc và Nguyễn Thị Hồng ở chung 1 khách sạn.

Siêu thị BigC là một trong những điểm mà nhóm đối tượng này thực hiện hành vi.

Tại các địa điểm như Siêu thị BigC, khu du lịch Đường hầm đất sét... các đối tượng này đã trà trộn vào đám đông, thực hiện hành vi trộm cắp nhiều điện thoại, tiền mặt. Đặc biệt, sáng ngày 24/7, tại khu du lịch Đường hầm đất sét, các đối tượng này đã trộm của bà Nguyễn V.A. (48 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) một ví da, trong đó có 26 triệu đồng, 100 USD, 20 EURO cùng nhiều giấy tờ cá nhân.

Một đối tượng bị bắt tại huyện Đạ Huoai trên đường trốn về TP.Hồ Chí Minh sau khi gây án.

Sau khi phát hiện bị mất tiền, nạn nhân đã báo công an địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Đà Lạt xác định được 8 đối tượng trên và nơi họ thuê khách sạn. Đến sáng ngày 25/7, Công an đã đưa 5 đối tượng Bình, Mai, Nhung, Vân, Hải về cơ quan làm việc. Lộc và Hồng sau khi không liên lạc được với nhóm còn lại đã bắt xe khách bỏ về TP.Hồ Chí Minh.

Hai đối tượng Hồng và Lộc bị bắt tại huyện Đạ Huoai khi đang trên đường trốn về TP.Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, khi đến thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) thì bị CSGT Trạm Madagui (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) bắt giữ cùng nhiều tang vật vụ án, thu giữ 12 điện thoại di động, tiền mặt. Trong ngày 26/7, lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng trên đến Siêu thị BigC và khu du lịch Đường hầm đất sét để thực nghiệm hiện trường.

Nhiều điện thoại di động cùng tiền mặt mà các đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.