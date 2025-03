Nghi án sát hại bạn gái rồi tự tử do ghen tuông ở TP.HCM

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đang làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Bình Chánh (TP.HCM), khi một người đàn ông dùng dao sát hại một phụ nữ rồi tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, một người đàn ông (khoảng 40 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) điều khiển xe máy đến trước một ngôi chùa trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1 cũ), xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Tại đây, người này nhắn tin hẹn một phụ nữ 35 tuổi (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) ra gặp mặt.

Trong lúc trò chuyện, giữa hai người xảy ra cãi vã. Bất ngờ, người đàn ông rút dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng lập tức trở về nhà tại phường 15, quận 8 và treo cổ tự tử.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP.HCM phối hợp Công an xã Tân Kiên phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hai người này nghi từng có quan hệ tình cảm và nguyên nhân vụ việc xuất phát từ ghen tuông. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Thông tin mới vụ nghi cháu trai thuê người sát hại bà nội ở Hưng Yên

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ hình sự Nguyễn Chu Thanh Tú (sinh năm 2009, trú tại thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và Lê Gia Bảo (sinh năm 2010, ngụ tại khu phố Phước Hiệp, phường Gia Định, thị xã Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cảnh sát, Tú thường xuyên bị bà nội là N.T.L (sinh năm 1952) trách mắng vì ham chơi, lơ là học tập và thường đi chơi khuya. Do bực tức, Tú nảy sinh ý định sát hại bà.

Tú sau đó liên hệ với Bảo là người quen qua game (các trò chơi trực tuyến) thuê thực hiện kế hoạch với giá 5 triệu đồng, đồng thời lo toàn bộ chi phí đi lại, ăn uống cho Bảo.

Khoảng 3h30 ngày 19/3, Bảo đến nhà bà L. gặp Tú. Cả hai trèo tường vào trong, mang theo dao. Tú tạo tiếng động khiến bà L. thức giấc, sau đó Bảo dùng áo vải siết cổ nạn nhân. Khi bà chống cự, Bảo tiếp tục dùng dao đâm, chém nhiều nhát khiến bà gục xuống.

Sau đó, Tú lục túi quần bà L. lấy 180.000 đồng rồi cùng Bảo kéo thi thể ra đầm nước phía sau nhà để phi tang. Cả hai còn lau chùi dấu vết trong bếp, Bảo lấy xe máy của bà L. bỏ đi, còn Tú châm lửa đốt bếp và nhà nhằm xóa hiện trường.

Khi người dân phát hiện đám cháy, họ lập tức hỗ trợ dập lửa. Sau khi ngọn lửa được khống chế, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể bà L. dưới đầm nước gần nhà.

Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 25kg ma túy xuyên biên giới

Ngày 20/3, Công an tỉnh Quảng Bình thông tin, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Khăm Muồn (Lào) đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên biên giới, thu giữ hơn 25kg ma túy các loại.

Trước đó, ngày 12/3, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Bình) và Công an tỉnh Khăm Muồn đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh Quảng Bình, Chi cục Hải quan khu vực 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) triển khai lực lượng, tổ chức bắt quả tang Đinh Hồng Thuấn (sinh năm 1971, trú tại xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) và Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1993, trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20kg ma túy các loại; trong đó, có 60.000 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 8kg ma túy tổng hợp loại ketamin, 4kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2kg ma túy loại heroin.

Tiếp tục truy xét, lực lượng phá án đã bắt Phạm Lê Tuấn Anh (sinh năm 1995, trú tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 5kg ma túy các loại; trong đó có hơn 25.000 viên hồng phiến, 1,5kg ma túy đá và ketamin, 1kg heroin.

Quá trình đấu tranh chuyên án thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, quyết tâm cao của các lực lượng, sự thống nhất, sâu sát, nhạy bén trong chỉ đạo của Ban chuyên án, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.

Để ghi nhận, biểu dương và động viên các lực lượng tham gia phá án, ngày 20/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình - đại tá Nguyễn Thanh Liêm đã trao thưởng cho Ban chuyên án, gồm lực lượng phòng, chống ma túy tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Khăm Muồn (Lào).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Khởi tố cựu Chủ tịch huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Nam, cựu Chủ tịch UBND huyện Kon Plông và ông Bùi Thanh Phong, cựu Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện này về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Đặng Thanh Nam và ông Bùi Thanh Phong được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong giai đoạn 2020-2021, ông Nam với cương vị Chủ tịch UBND huyện Kon Plông đã ký các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với năm lô đất xây dựng biệt thự tại thị trấn Măng Đen không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

Cũng trong thời gian này, ông Nam chỉ đạo thi công một số hạng mục công trình trong khu vực dự án khai thác quỹ đất khu biệt thự phía Bắc trung tâm huyện Kon Plông khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư công.

Đối với ông Bùi Thanh Phong, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông đã tham mưu cấp năm lô đất xây biệt thự tại thị trấn Măng Đen trái quy định.

Cụ thể, ông Phong đã trực tiếp trình UBND huyện Kon Plông ký các văn bản giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Hai thanh niên tông vào đuôi xe ô tô, nghi ăn vạ rồi đánh tài xế

Ngày 20/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên ở trần đánh tài xế ô tô 7 chỗ.

Hai thanh niên tông vào đuôi xe ô tô, nghi ăn vạ rồi đánh tài xế ở Hóc Môn. Clip: MH

Xác minh của phóng viên, sự việc diễn ra ở gần cầu Dừa, đường Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM, lúc 1h ngày 20/3.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, hai nam thanh niên đi xe máy với tốc độ cao khi đến gần cầu Dừa, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, họ tông vào đuôi ô tô 7 chỗ.

Hai thanh niên nằm một lúc dưới đường rồi đứng dậy. Một nam thanh niên mặc áo đen, cởi áo vứt dưới đường, sau đó dùng tay đấm vào mặt tài xế.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn đã tiếp nhận thông tin và mời tài xế ô tô lên làm rõ sự việc.