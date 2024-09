Từ vụ "bữa cơm trắng với gừng", đại diện Bộ GDĐT lên tiếng

Trước phóng sự "Bữa cơm trắng với gừng" của VTV gây xôn xao gần đây, PV báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Ánh, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ GDĐT và ông Nguyễn Anh Thuỷ, Trưởng Phòng GDĐT huyện Mù Cang Chải liên quan đến vấn đề này.

Hình ảnh các cháu mầm non ăn cơm tại điểm trưởng Màng Mủ, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Chụp màn hình.

Nhiều chính sách dành cho học sinh vùng khó khăn

Theo chia sẻ của bà Vũ Thị Ánh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ GDĐT: "Học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo nói chung và học sinh ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước, dành sự quan tâm đặc biệt. Các em hiện được hưởng chính sách của Trung ương cũng như thêm các chính sách hỗ trợ ở địa phương.

Cụ thể, các chính sách của Chính phủ quy định như sau: Ở Điều 5 mức hỗ trợ tại Nghị định 116 năm 2016, quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo với mức hỗ trợ tiền ăn mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh; Hỗ trợ tiền nhà ở đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh; Hỗ trợ gạo mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Ở trường phổ thông dân tộc bán trú được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị, bao gồm nhà ở, giường nằm, nhà bếp, phòng ăn, nhà tắm, công trình vệ sinh, công trình nước sạch và các thiết bị kèm theo cho học sinh bán trú... Trường hợp trường phổ thông dân tộc bán trú tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo định mức khoán kinh phí tối thiểu bằng 135% mức lương cơ sở/tháng/30 học sinh...

Đoàn kiểm tra của huyện Mù Cang Chải làm việc với nhà trường Mầm non Mồ Dề ngày 27/9. Ảnh: Hồng Mỷ.

Tại Thông tư 109 năm 2029, học sinh đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ GDĐT, phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện và các trường dự bị đại học dân tộc được miễn học phí và được hưởng học bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu của Nhà nước và được hưởng 12 tháng trong năm. Học sinh nếu học tập và rèn luyện tốt, đạt kết quả từ khá trở lên (ở năm học trước đó) được Nhà trường thưởng một lần/năm từ 400.000-800.000 đồng/học sinh. Ngoài ra các em còn được hưởng chính sách trang cấp bằng hiện vật 1 lần một số đồ dùng cá nhân...

Tại Điều 9, Nghị định 84 năm 2020 cũng có nội dung: "Đối với sinh viên học theo chế độ cử tuyển, học sinh các trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú; học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật: Mức học bổng bằng 80% mức lương cơ sở/tháng".

Đối với trẻ mầm non, tại Điều 7 chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP có nội dung trẻ em thuộc đối tượng quy định được hỗ trợ tiền ăn trưa là 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

"Chế độ chính sách của trẻ đã được chi trả trực tiếp cho cha mẹ"

Ông Nguyễn Anh Thuỷ, Trưởng Phòng GDĐT huyện Mù Cang Chải cho biết, sau sự việc, UBND huyện đã có báo cáo cụ thể. Trong đó, kết quả thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ trẻ em mầm non năm học 2023-2024 và học kỳ I năm học 2024-2025 của trường như sau:

Chế độ theo nghị định 81/2021/NĐ-CP: Hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023-2024 với 9.562 lượt học sinh được hưởng, tổng kinh phí hơn 6,4 tỷ đồng.

Học kỳ I năm học 2024-2025 có 4.646 học sinh được hưởng với tổng kinh phí gần 2,8 tỷ đồng.

Cấp bù học phí: Năm học 2023-2024 có 9.523 lượt học sinh được hưởng với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng. Học kỳ I năm học 2024-2025 có 4.680 học sinh được hưởng với tổng kinh phí 509 triệu đồng.

Chế độ theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP: Hỗ trợ tiền ăn trưa năm học 2023-2024 cho 9.585 lượt học sinh được hưởng với tổng kinh phí gần 6,9 tỷ đồng.

Học kỳ I năm học 2024-2025 có 4.655 học sinh được hưởng với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Đối với việc hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non có kinh phí ăn tại trường do nhà trường đứng ra tổ chức nấu ăn đảm bảo trẻ có cơm canh nóng sốt ăn trưa đảm bảo sức khỏe và hạn chế tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ.

Thực trạng Trường mầm non Mồ Dề, năm học này có 15 lớp với 415 trẻ. Điểm trường chính Nả Háng có 4 lớp 114 học sinh, điểm trường lẻ Mồ Dề có 1 lớp với 32 học sinh, điểm trường lẻ Mí Háng có 1 lớp 34 học sinh, điểm trường lẻ Sáng Nhù có 3 lớp với 84 học sinh, điểm trường lẻ Màng Mủ có 5 lớp với 141 học sinh, điểm trường lẻ Háng Phừ Loa có 1 lớp với 26 học sinh.

Thực hiện chế độ chính sách, nhà trường tổ chức nấu ăn trưa cho các cháu tại điểm chính và các điểm lẻ, chế độ chính sách của trẻ đã được chi trả trực tiếp cho cha mẹ trẻ khi được phê duyệt và cấp kinh phí.

Riêng đối với điểm trường Màng Mủ do có bếp ăn tạm nên chỉ tổ chức nấu 2 buổi/ngày vào thứ 3 và thứ 5 với mức 10.000 đồng/bữa/trẻ (do phụ huynh đóng góp thực phẩm tương ứng với 10.000 đồng). Các buổi thứ 2, 4, 6 hằng tuần học sinh mang cơm cặp lồng thì nhà trường đã tuyên truyền tới phụ huynh và kêu gọi xã hội hóa để nấu thêm canh nóng bổ sung bữa ăn cho các cháu. Do vậy ngày 23/9/2024 (thứ 2) đoàn phóng viên VTV đến nhà trường làm phóng sự là ngày trẻ mang cơm cặp lồng, nhà trường đã tổ chức nấu canh nóng cho các cháu ăn thêm từ nguồn giáo viên hỗ trợ.