Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Đặc biệt nghiêm trọng

Gần 2 ngày qua kể từ sau vụ cháy chung cư mini ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong), nhiều người vẫn vô cùng bàng hoàng.



Lục lượng cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường cứu người. Ảnh: Xuân Huy

Liên quan đến vụ việc này, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư mini trên), về tội Vi phạm quy định PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự (các Quyết định và Lệnh bắt bị can đã được Viện KSND TP phê chuẩn).

Đây là vụ cháy rất nghiêm trọng gây thương vong về người và tài sản lớn. Trước sự việc này, nhiều người quan tâm đến việc làm thế nào để thoát ra an toàn trong trường hợp khẩn cấp như cháy nổ ở chung cư mini?

Khu vực tầng 1 tan hoang sau đám cháy. Ảnh: Phạm Hưng

Trao đổi với PV Dân Việt, Đại tá, PGS.TS Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học PCCC cho rằng, đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khi số người tử vong rất nhiều.

"Luật PCCC quy định rất rõ các nhà ở phải có 2 lối thoát hiểm. Trong điều kiện xảy ra đám cháy tâm lý mọi người thường rất hoảng loạn, thậm chí có chìa khoá nhưng cuống quá không biết cắm thế nào vào ổ để mở ra, hơn nữa lại mất điện, ban đêm tối om… Chỉ chậm vài phút là cũng đủ gây thiệt hại về người và tài sản", đại tá Xiêm chia sẻ.

Lực lượng chức năng đưa người đi cấp cứu. Ảnh: Xuân Huy

Qua tìm hiểu, giấy phép xây dựng mà cơ quan chức năng cấp cho chủ chung cư mini ở ngõ 29, phố Khương Hạ, công trình có chiều cao 6 tầng. Tuy nhiên trên thực tế, công trình hiện đang có 9 tầng, 1 tum. Đại tá Xiêm cho rằng như vậy là sai quy định, khoảng 150 người sân sinh sống là rất đông, số lượng xe máy để ở tầng 1 quá nhiều, thậm chí sai quy định PCCC.

Làm gì thoát hiểm an toàn khi xảy ra cháy ở chung cư mini?

Ông Xiêm đưa ra phân tích, lối thoát hiểm thứ nhất là cửa chính, lối thứ 2 ở vị trí nào, như thế nào phải dựa trên cơ sở cấu trúc, kết cấu của toà nhà. Việc này phải có chuyên gia PCCC đến hướng dẫn. Những trường hợp thương vong nhiều do cháy đa phần đều không có lối thoát nạn.

Chiếc thang dây cứu sống nhiều mạng người. Ảnh: Phạm Hưng

"Lối thứ 2 có chiều rộng tối thiểu 60cm, to hơn chiều rộng vai người. Ở tầng cao bắt buộc gia đình phải tự lo tìm cách thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó, cần phải kết hợp tạo thành tổ liên gia an toàn PCCC ở các nhà. Các hộ cần thống nhất với nhau thiết lập hành lang an toàn để nhà này thoát sang nhà kia trong điều kiện cháy. Tổ liên gia ở quận Thanh Xuân tôi nghe nói làm tốt lắm nhưng nhà này đang độc lập", ông Xiêm chia sẻ.

Nhiều người may mắn thoát nạn khi trèo sang tầng thượng nhà hàng xóm. Ảnh: Gia Khiêm

Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học PCCC cũng đưa ra lời khuyên, các gia đình ở chung cư mini nên trang bị cho mình bộ thang dây. Trong vụ cháy này có gia đình cũng đã may mắn thoát chết nhờ thang dây.

"Quan trọng nhất đó là sự hiểu biết của người dân, nói mãi điều kiện an toàn, nguy hiểm rồi nhưng nhiều người vẫn không nghe. Trong đám cháy khói là khí độc rất nguy hiểm, chỉ 2, 3 phút mất cảm giác sẽ gây tử vong. Khi xảy ra cháy người dân phải biết ứng xử thông minh, an toàn cho mình và gia đình. Bình thường thang dây để 1 góc trong nhà không chiếm nhiều diện tích.

Khi xảy ra cháy mọi người biết móc thang dây vào cầu thang hay vị trí nào cố định rồi thay nhau trèo xuống an toàn. Trong lúc nguy cấp không được quá hoảng sợ, thực hiện quy định hướng dẫn thoát nạn an toàn của cảnh sát PCCC, nhất là cán bộ quản lý cơ sở. Các hộ gia đình nên lắp đặt hệ thống báo cháy sớm. Điều này cũng là để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người", ông Xiêm nói thêm.