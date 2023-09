"Thực sự cho đến bây giờ tôi không hiểu sao mình may mắn như thế"

Trưa ngày 13/9, nhiều người thân ngồi bên ngoài cửa Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chờ tin tức về tình hình sức khoẻ các nạn nhân trong vụ cháy lớn chung cư mini ở ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hình ảnh nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Gia Khiêm

Là người may mắn thoát nạn trong vụ hoả hoạn, anh Lưu Văn Công (30 tuổi,quê Nam Định) liên tục nhỏ thuốc vào mắt sau nhiều giờ chịu hơi cay và khói. Hiện vợ anh Công đang được các y bác sĩ tích cực điều trị, theo dõi.

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, anh Công kể, vào lúc 11h50 đêm ngày 12/9, vợ chồng anh đang chuẩn bị đi ngủ thì cả toà nhà bỗng dưng bị mất điện kèm theo tiếng hô "cháy lớn". Lúc này vợ chồng anh vội chạy xuống tầng 2 nhưng khói và lửa lớn đã bắt đầu bùng lên dữ dội do khu vực này để nhiều xe máy. Vụ hoả hoạn kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Anh Công liên tục nhỏ thuốc vào mắt khi nhiều tiếng bị khói vào mắt. Ảnh: Gia Khiêm

Thấy vậy, vợ chồng anh Công hốt hoảng chạy lên ban công tầng 9 nhưng cũng bị sức nóng kèm khói lớn bốc lên. Không còn cách nào, vợ chồng anh Công chạy vào trong phòng dùng các biện pháp tránh ngạt khói.

"Cũng may vợ chồng tôi mới mua 2 bình nước loại 20 lít để uống. Lúc này vợ chồng tôi lôi hết quần áo trong tủ ra thấm ướt đẫm hết quần áo để che mũi miệng. Vợ tôi cũng lấy điện thoại gọi cho em, người em sau đó gọi điện báo cho trung tâm cứu hoả.

Một nạn nhân được đưa ra xe cứu thương đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Xuân Huy

Hai vợ chồng mỗi người ngồi một ngăn tủ chờ cứu hộ giải cứu nhưng sau ngạt khói quá chạy ra ngoài ban công bật điện thoại báo hiệu. Lúc đó cũng có người mẹ cùng 2 con nhỏ ở tầng dưới chạy lên. Cũng may đến gần 4h sáng vợ chồng tôi cùng 3 mẹ con tầng dưới được cứu hộ trèo lên từ nhà hàng xóm rồi bám vào ban công leo lên cứu sống", anh Công nhớ lại.

Anh Công liên tục nhận được điện thoại của mọi người hỏi thăm sức khoẻ. Ảnh: Gia Khiêm

Theo anh Công, suốt 4 giờ đứng trong ngôi nhà xảy ra cháy lớn vợ chồng anh thậm chí đã nghĩ đến kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Anh chị không ngờ may mắn lại đến với mình.

"Thực sự cho đến bây giờ tôi không hiểu sao mình may mắn như thế", anh Công nói và cho biết vợ chồng anh mới lập gia đình, chưa có con nhỏ. Căn nhà vợ chồng anh đang ở thuê lại mỗi tháng 5 triệu đồng.

Cuộc gọi người thân lúc rạng sáng

Ngồi cạnh con trai, ông Lưu Văn Ngữ (bố anh Công) kể, vào lúc 3h30 sáng cùng ngày khi đang ngủ thì vợ chồng ông nhận được tin từ bố mẹ vợ anh Công ở Sơn La gọi về báo tin căn chung cư mini vợ chồng con trai ở xảy ra cháy lớn. Nghe tin vợ chồng ông Ngữ vội gọi xe chở thẳng ra bệnh viện.

Gia đình ông Ngữ từ quê Nam Đinh lên Hà Nội hỏi thăm sức khoẻ các con. Ảnh: Gia Khiêm

"Đến đây thì tôi thấy nhẹ lòng đi nhường nào khi thấy con trai và dâu đều vượt qua hoạn nạn này. Giờ con dâu tôi đang nằm ở viện nhưng các bác sĩ cho biết, vẫn phải theo dõi thêm nhưng sức khoẻ không quá ảnh hưởng. Gia đình tôi thực sự may mắn", ông Ngữ chia sẻ.

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini xảy ra tại ngõ 29 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, ngày 13/9, đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân của vụ cháy.

"Trong số các bệnh nhân được bệnh viện tiếp nhận thì có 4 trường hợp được cho về do sức khoẻ ổn định, 1 người tử vong, 1 người phải mổ do đa chấn thương và 1 người cấp cứu do sốc tâm lý", vị đại diện Bệnh viện chia sẻ.

Khung cảnh tan hoang tầng 1 chung cư mini sau hoả hoạn. Ảnh: Gia Khiêm

Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Giám Đốc Trung tâm Cấp Cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, rạng sáng ngày 13/9, đơn vị tiếp nhận gần 30 bệnh nhân trong vụ cháy, trong đó có 2 bệnh nhân tử vong ngoại viện.

Các bệnh nhân được đưa vào 3 khoa: Khoa cấp cứu A9, Trung tâm nhi khoa và Khoa chống độc. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở các mức độ khác nhau, chủ yếu ngạt khói, bị chấn thương không có trường hợp bệnh nhân bị bỏng. Hơn 20 chuyên khoa và hàng chục bác sĩ đã hội chẩn, các bệnh nhân nằm ở khoa cấp cứu được di tản để tập trung nhân lực cấp cứu cho các nạn nhân.

"Các xét nghiệm, chụp chiếu nhanh chóng được thực hiện. Cứu sống tính mạng của bệnh nhân được đặt lên hàng đầu", bác sĩ Tuấn nói. Đại diện khoa hồi sức tích cho biết hiện đang điều trị cho một bệnh nhân nữ. Bệnh nhân vào viện lúc 3h sáng, trong tình trạng hơi thở gắt, huyết áp cao, không có cơ chế chấn thương phải đặt nội khí quản.

Đại diện Trung tâm nhi khoa cho biết, tiếp nhận 7 bệnh nhân nhỏ nhất 8 tháng, lớn nhất là 10 tuổi. Về mặt lâm sàng các bệnh nhân ổn định, hiện bệnh nhân đang thở ôxy dòng cao. Tuy nhiên tinh thần các bé không được ổn định, hoảng sợ. Trong số 7 cháu thì có 1 cháu 2 tuổi ngoài bị ngạt khí thì có tổn thương phần mềm tại chân. Đại diện trung tâm chống độc cho biết tiếp nhận 7 nạn nhân.

Trong đó có 1 ca nặng chẩn đoán ngộ độc CO2, tổn thương đường hô hấp nghi ngờ tổn thương phổi. Sau cấp cứu tình trạng ổn định hơn, tuy nhiên tiên lượng nặng. 6 ca còn lại đang được điều trị tích cực, các xét nghiệm ngộ độc CO2 không quá cao, tiếp tục theo dõi tại viện.

"Bệnh nhân đen toàn bộ mặt mũi tay chân tổn thương phổi chưa nhiều, tuy nhiên không loại trừ diễn biến nặng hơn", đại diện khoa chống độc cho biết.

Số bệnh nhân nặng còn lại hiện cấp cứu tại trung tâm cấp cứu A9 trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê, ngạt khí. Sau cấp cứu đã ổn định đang tiếp tục được theo dõi.

Ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các nạn nhân đến viện đều trong tình trạng hoảng loạn, nhiều người thân gia đình đều nhập viện, không có người chăm sóc. Các bác sĩ phải xem bệnh nhân như người nhà để chăm sóc. Có bênh nhân sốc, thở máy, hết sức nặng nề...