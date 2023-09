Từ vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: "Giật mình" nhiều nguy cơ cháy ở trường học

Vụ việc cháy chung cư mini ở ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang khiến dư luận không khỏi đau lòng, xót xa vì con số thương vong quá thảm khốc. Ngày 13/9, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, theo thống kê sơ bộ có 30 người, bao gồm 1 giáo viên và 29 học sinh là nạn nhân trong vụ cháy.

Diện tích chật, xây dựng trái phép, không đảm bảo an toàn PCCC... là tình trạng đang xảy ra tại các khu chung cư mini hiện nay. Thế nhưng, thực tế, không chỉ công trình nhà ở mà ngay cả chính các trường học cũng có nguy cơ cháy nổ.

Hình ảnh học sinh được đưa ra ngoài trên tầng 2 và 3 tại Trường Mầm non tư thục Gấu Trúc, quận Hà Đông, Hà Nội khi phát hiện có khói bốc lên. Ảnh: Cắt từ clip

Cách đây chưa lâu, nhiều người dân sống tại khu nhà ở xây lắp điện 1, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội phát hiện khói đen bốc ra từ Trường mầm non tư thục Gấu Trúc kèm tiếng la hét, kêu cứu của hàng chục trẻ bị mắc kẹt trên tầng 3 của căn nhà.



Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã báo lực lượng chức năng tới hiện trường xử lý đám cháy. Một số cháu nhỏ ở dưới tầng một, mặt bị ám khói đen nhẻm và hoảng sợ khóc lóc. Nhiều người dân đã trèo lên mái tôn nhà bên cạnh và dùng thang để đưa các cháu nhỏ cùng cô giáo bị mắc kẹt từ tầng 2, tầng 3 xuống dưới an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện ở khu vực bếp ăn tại tầng 1 nên xuất hiện khói đen. Vụ việc không khiến ai bị thương, tài sản cũng thiệt hại không đáng kể, tuy nhiên để lại nỗi lo ngại về an toàn PCCC tại các trường mầm non tư thục hiện nay.

Hiện nay, rất nhiều các trường học, cơ sở giáo dục, việc chấp hành các quy định phòng cháy, chữa cháy chưa thực sự được nghiêm túc. Đặc biệt, vẫn còn tồn tại rất nhiều trường không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn hoạt động, nhất là trên các đường có mật độ dân cư và giao thông đông đúc.

Thực tế cháy trường học là đã từng xảy ra ở nhiều nơi như vụ cháy ở Trường THCS Phổ Thạnh, Quảng Ngãi khiến nhà trường thiệt hại 220 triệu đồng, hư hỏng 6 tivi, một máy photo, một bộ máy tính, một máy in và nhiều hồ sơ lưu trữ; Vụ cháy ở Trường THCS – THPT Nhân Văn thuộc phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM khiến hàng trăm học sinh nháo nhào. Hay mới đây nhất vụ cháy xảy ra tại Trường Tiểu học Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến 1.900 học sinh nhà trường phải di tản. Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể do chập điện... Rất may, đây là những ngôi trường có không gian rộng rãi nên việc di tản học sinh thuận lợi.

Nhiều trường như chiếc hộp

TS. Tâm lý giáo dục Nguyễn Thị Thu Huyền chia sẻ: "Tôi từng đến những ngôi trường như chiếc hộp, đi thuê địa điểm là những toà nhà, thậm chí 6-8 tầng, cầu thang hẹp vô cùng, chắc chỉ đủ 2 người lách qua nhau, hành lang giữa các lớp học cũng chỉ tầm 70cm. Ý nghĩ đầu tiên khi tôi vừa bước vào là mình có được trả tiền tỷ để làm quản lý ở trường đó thì mình cũng từ chối vì thảm hoạ thấy trước. Quan trọng nhất, mình thấy họ thờ ơ, coi thường tính mạng của học sinh lẫn nhân viên của nhà trường.

Trường học toàn trẻ nhỏ, nhất là trường liên cấp từ mầm non trở lên. Quá khó cho trẻ có thể xử lý thoát hiểm trong các tình huống đó. Mà những 'cái hộp trường' đó thì cũng vô phương thoát ra an toàn. Đám cháy chỉ mất vài phút để giết chết hàng trăm, hàng ngàn người.

Tôi mong các chủ trường học hãy thực sự coi trọng các nguyên tắc an toàn. Tôi cũng mong các phụ huynh hãy cương quyết từ chối những ngôi trường thiết kế không an toàn dù học phí có rẻ tới đâu. Tôi nói công bằng là các thiết kế trường học công lập rộng rãi, đúng số tầng hiện nay là an toàn hơn nhiều trường tư đi thuê mướn địa điểm rồi 'tân trang' cẩu thả".

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đánh giá, nhiều các cơ sở giáo dục, nhóm lớp tư thục thuê hoặc sử dụng, thay đổi công năng từ nhà dân, chung cư mini làm lớp học mà các địa điểm này không được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Cơ sở vật chất chưa bảo đảm, giáo viên chủ yếu là nữ, nên khi xảy ra cháy thì ứng phó và xử lý gặp nhiều khó khăn.