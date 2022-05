Một số quốc gia cấm việc nuôi chó dữ

Nêu quan điểm về vụ việc bé gái bị 2 con chó tấn công, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho hay, khi xem clip hai con chó xông vào cắn cháu bé với sự truy cản của người đàn ông khiến ai cũng phải thót tim, rùng mình. May mắn là người đàn ông đã cứu được cháu bé, nếu không có sự can thiệp ngăn chặn kịp thời thì có lẽ cháu bé khó mà bảo toàn được tính mạng trước 2 con chó to hung dữ.

Sự việc xảy ra rất đáng thương cho cháu bé, tuy nhiên cũng rất đáng trách, thậm chí đáng lên án đối với chủ vật nuôi trong trường hợp này. Nếu cháu bé không may tử vong hoặc thương tích của cháu bé nghiêm trọng thì ngoài việc bồi thường thiệt hại phải chủ vật nuôi còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người hoặc tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người.

Ở nhiều quốc gia trên thế giới một số loài chó dữ bị cấm nuôi hoặc khi nuôi phải đăng ký và quản lý ngặt nghèo. Chó pitbull đã bị cấm ở hơn 20 quốc gia bao gồm Anh, Pháp, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Singapore, New Zealand, Na Uy...

Ngoài ra, nhiều quốc gia cũng đã cấm nuôi nhốt hoặc có những quy định để hạn chế người dân nuôi tự phát nuôi những loại chó này bởi tính chất nguy hiểm của chúng, những loại chó này rất hung dữ, to, khỏe nên có thể gây ra thương tích, thậm chí thiệt mạng cho con người, đặc biệt là trẻ em bất kỳ lúc nào.

Hiện nay pháp luật Việt Nam không cấm người dân nuôi chó, nhiều người đã chọn các loại chó khác nhau, trong đó có cả chó dữ để làm thú cưng, nuôi trong khu dân cư.

Hình ảnh hai con chó lao vào tấn công cháu gái. Ảnh cắt ra từ clip

Tuy nhiên, pháp luật quy định quá trình nuôi chăm sóc chó phải đảm bảo an toàn, phải tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh, an toàn cho cộng đồng.



Quyết định 193/QĐ-TTg ban hành ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ, để khống chế và loại trừ bệnh dại quy định: người nuôi chó phải quản lý chó nuôi, phải tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, cam kết nuôi nhốt (hoặc xích), giữ chó trong khuôn viên của gia đình, khi ra ngoài còn phải đeo rọ mõm cho chó, khi đưa chó ra nơi công cộng phải xích giữ chó hoặc có người dắt.

"Bởi vậy, trường hợp để chó thả rông không có người lai dắt, không đeo rõ mõm dẫn đến chó cắn người thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về đảm bảo an toàn nơi đông người, nếu hậu quả nghiêm trọng thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Cường nói.

Chủ của vật nuôi có thể bị xem xét xử lý nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng

Theo luật sư Cường, trường hợp hậu quả chưa nghiêm trọng thì hành vi này cũng sẽ bị xử phạt hành chính và phải bồi thường thiệt hại theo quy định của bộ luật dân sự. Trường hợp chó cắn người mà hậu quả nạn nhân không tử vong, thương tích chưa nghiêm trọng thì người quản lý phải chủ vật nuôi sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định 90/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 04/2020/NĐ-CP, với mức phạt hành chính là phạt tiền 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Ngoài ra phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân theo quy định của Bộ luật dân sự về thiệt hại do vật nuôi gây ra và thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm.

Điều 601 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định cụ thể về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Theo đó, "nguồn nguy hiểm cao độ" bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

Ngoài ra, Điều 603 Bộ luật dân sự cũng quy định: Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác.

Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

"Như vậy, pháp luật quy định rất rõ ràng về buổi thường thiệt hại do súc vật, do thú dữ gây ra. Kể cả trong trường hợp chủ sở hữu, người chiếm hữu, quản lý chủ nuôi không có lỗi thì vẫn phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc lỗi hoàn toàn thuộc về nạn nhân.

Nêu quan điểm về vụ việc, bạn đọc Minh Quang (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng, đây không phải là trường hợp đầu tiên chó dữ cắn người, trước đó đã nhiều trường hợp trẻ em bị chó cắn, có những em đã tử vong.

"Bởi vậy cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý vật nuôi, đặc biệt là các loại chó dữ, nghiên cứu để ban hành các quy trình định để cấm hoặc hạn chế những loại vật nuôi hùng dữ nguy hiểm như vậy để đảm bảo an toàn cho cộng đồng", bạn đọc Minh Quang chia sẻ.

Song song với đó, cơ quan chức năng cũng cần phải vào cuộc xác minh làm rõ chủ vật nuôi là ai và xác định lỗi của chủ vật nuôi trong việc bảo quản, quản lý vật nuôi, xác định hậu quả thiệt hại về sức khỏe đã gây ra đối với nạn nhân, đánh giá sự việc xảy ra nơi đông người, nơi công cộng hay là khu vực ra từ để xác định hành vi là vô ý gây thương tích hay vi phạm quy định về an toàn nơi đông người.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại sự việc được trích xuất từ một camera của nhà dân gần hiện trường. Theo đó, khoảng hơn 7h30 phút sáng 22/5, hai con chó (1 con lông đen, 1 con lông vàng đen) lao vào tấn công dữ dội bé gái được bố bế trên tay. Con chó màu đen lao tới, ngoạm cắn vào đùi bé gái. Con chó màu vàng cũng chạy vòng quanh định lao vào tấn công. Thấy con gặp nguy hiểm, người bố dùng hết sức mình ngăn cản nhưng con chó đen quá hung hăng, nhất định không buông tha cho bé gái. Thậm chí để đẩy con chó đen ra, người bố đã bị nó tấn công vào tay. Chỉ đến khi có người dân gần đó cầm chiếc chổi có cán dài lao tới thì 2 con chó mới sợ hãi mà buông tha cho 2 bố con.