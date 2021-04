Từ vụ kháng nghị giám đốc thẩm quyết định giảm án cho Phan Sào Nam: Trường hợp nào được giảm án tù?

Đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), cầm đầu, hoạt động từ 18/4/2015, đến tháng 8/2017 thì bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.

Đường dây gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và khoảng gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền thu từ đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.853 tỉ đồng.

Theo bản án phúc thẩm hồi tháng 3/2019, Phan Sào Nam bị tuyên 5 năm tù về các tội "tổ chức đánh bạc" và "rửa tiền"; thời gian tính chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 17/10/2017 (thời điểm Phan Sào Nam bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ).

Quá trình thi hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tổng cộng 22 tháng 7 ngày đối với phạm nhân Phan Sào Nam. Đến ngày 6/2, Phan Sào Nam được ra tù.