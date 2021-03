Từ vụ một xã có 2 bãi vàng lậu ở Gia Lai: Công an đã từng truy quét tiểu khu 186

Như Dân Việt đã đưa tin, trong 2 ngày 18-19/3, hơn 30 chiến sĩ công an, dân quân tự vệ huyện Đak Đoa đã vây ráp hai bãi vàng nằm trên địa phận xã Hà Tây (huyện Chư Păh). Sở dĩ lực lượng chức năng huyện Đak Đoa vào cuộc là vì 2 bãi vàng này nằm tại khu vực giáp ranh với xã Hà Đông, huyện Đak Đoa và thời điểm phát hiện chưa xác định được ranh giới.



Các bãi vàng hoạt động rầm rộ ở xã Hà Tây, huyện Chư Păh.

Tại hiện trường 2 bãi vàng lậu, cả một vùng núi bị đào bới nham nhở, nhiều hố vàng sâu hơn 15m, rộng hơn 50m. Lán trại, máy nổ, máy múc... tập kết công khai.

Tìm hiểu của PV, tại xã Hà Tây của huyện Chư Păh, trước đó cơ quan chức năng đã từng truy quét, bắt nhóm đào vàng vào tháng 1/2021.

Cụ thể ngày 12/1, lực lượng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Gia Lai đã đột kích bãi khai thác vàng sa khoáng ở tiểu khu 186, xã Hà Tây. Tại hiện trường, công an phát hiện có 50 kg cát trọng sa (vàng nguyên khai), hai máy bơm hút nước hiệu Đông Phong, hệ thống lọc tuyển quặng, 1 mâm kim loại dạng nón dùng để đãi vàng, 3 người có mặt tại hiện trường là Trần Đình Nam, Hà Văn Dũng, Ngân Văn Anh. Công an tỉnh và Sở TNMT xác định, ông Trần Đình Nam (58 tuổi, trú TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) là chủ bãi vàng này, khai thác khoáng sản vàng không có giấy phép.

Sau đó UBND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt ông Trần Đình Nam 60 triệu đồng về "Hành vi khai thác vàng không có giấy phép", tịch thu toàn toàn bộ máy móc.

Vàng tặc khoét núi, đào những hố rất lớn để khai thác vàng trái phép.

Trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Gia Lai nói: "Một bãi vàng tại xã Hà Tây trước đó bị phát hiện và xử lý. Không lâu sau đó, cũng tại xã này lại phát hiện 2 bãi vàng trái phép hoạt động rầm rộ. Chứng tỏ có vấn đề trong này, rất dễ nghi vấn có sự tiếp tay, bảo kê".

Chủ tịch UBND huyện Chư Păh - ông Nay Kiên cho biết: "Huyện Chư Păh và Đak Đoa có quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm pháp luật vùng giáp ranh. Quan điểm của huyện là, ở vùng giáp ranh, ai phát hiện, bắt giữ trước đều được cả. Quan trọng là sau đó mình phối hợp xử lý".

Cũng theo ông Nay Kiên, cái khó của huyện Chư Păh là các bãi vàng này nằm quá xa, đường vào khó khăn và lại giáp ranh với huyện Đăk Đoa.

Theo thông tin từ phía lãnh đạo huyện Đak Đoa, đến thời điểm hiện nay, mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo nhưng Công an huyện Chư Păh vẫn chưa vào cuộc, Công an huyện Đak Đoa vẫn phải bảo vệ hiện trường.