Từ vụ Negav: Nổi nhờ game show nhưng cũng chìm ngay vì game show

Lãi to nhờ game show

Chắc nhiều người cũng đồng ý rằng Mỹ Linh được “lãi” nhất mùa đầu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng . Diva cho thấy sự thân thiện và ấm áp vẫn là những đức tính nổi bật giữa dàn nghệ sĩ tài sắc.

Mỹ Linh và Thu Phương được chương trình tín nhiệm mời chơi tiếp mùa 2 chắc cũng để tiếp tục lan tỏa tinh thần tích cực. Người được lợi tiếp theo không ai khác là Uyên Linh khi tạo dựng được tình bạn với Mỹ Linh rồi cả đôi dắt tay nhau chạy một vệt show khi vừa kết thúc game show.

Duy nhất trong dàn chị đẹp, Uyên Linh làm live show trước khi mùa 2 bắt đầu. Cũng là một hành động kịp thời tận dụng sức nóng sau game show.

Trang Pháp khẳng định được tài năng đa dạng khi tham gia Chị đẹp mùa 1. Ảnh: BTC.

Sự đa tài của Trang Pháp cũng được khẳng định sau Chị đẹp mùa 1. Đơn giản Trang Pháp chính là mẫu hình đa năng phù hợp với format. Khi rời chương trình gần như mỗi người lại trở về với vị trí của mình trước đó, nếu không kịp thời có những sản phẩm riêng, ấn tượng để khẳng định bản thân. Sự tiến lùi của Trang Pháp lúc này còn tùy thuộc vào duyên phận của nhóm nữ Lunas gồm các chị đẹp bước ra từ chương trình.

Game show còn là dịp để nghệ sĩ thể hiện các kỹ năng mềm trong giao tiếp, ứng xử. Vì thế người có thực lực, kinh nghiệm dễ chinh phục khán giả hơn. Việc nổi tiếng sau một đêm đối với những người chưa hội đủ tố chất, tiêu chuẩn cần thiết có khi lại thành tai họa.

Dù Anh trai vượt ngàn chông gai chưa kết thúc nhưng đã có thể thấy qua chương trình này những Soobin Hoàng Sơn, Binz, Trọng Hiếu, Jun Phạm hay BB Trần sẽ có nhiều người hâm mộ hơn.

Tuy nhiên biến cơ hội thành thành quả không ai nhanh bằng Quốc Thiên, chương trình chưa xong anh đã loan báo live show riêng. Tuấn Hưng cũng chứng minh độ nóng chưa cần game show bằng đêm nhạc từ thiện cùng Duy Mạnh.

Anh trai vượt ngàn chông gai giúp Soobin củng cố vị trí trong showbiz. Ảnh: BTC.

Mất nhiều hơn được

Có những kiểu phốt do nghệ sĩ, người nổi tiếng tự tạo do lỗi phông văn hóa, hoặc sở hữu một kiểu cá tính không tương ứng tiêu chuẩn chung của xã hội.

Đành rằng thực tế sẽ có những người bậy tục hơn cả Negav , nhưng công chúng sẽ khó chấp nhận nghệ sĩ lại dùng những từ ngữ nhạy cảm một cách không biết ngượng như vậy.

Đã có nhiều người cho rằng một số bài đăng hay bình luận ở chế độ công khai của Negav mới bị khui ra có tính chất quấy rối tình dục với người tiếp nhận. Đỉnh điểm “cá tính” của Negav là bình luận dưới ảnh của Sơn Tùng- MTP từ 4 năm trước, dù Tùng là thần tượng của Negav.

Negav còn bị phát giác lập một nhóm kín trên Facebook tên Khăn Ướt từ 2020 để cùng đồng nghiệp đùa cợt cho thỏa thích. Tệ hơn nữa như báo phản ánh một số nội dung mà rapper chia sẻ được cho là mang tính xúc phạm, trong đó bao gồm cả những bình luận khiếm nhã nhắm vào người nổi tiếng như diễn viên Lâm Vỹ Dạ.

Thậm chí, rapper này còn từng có những lời lẽ thô tục khi nói về những trẻ em lạ mặt, không quen biết. Nhóm này từng được chuyển sang chế độ công khai và khi Negav nổi tiếng nhờ Anh trai say hi , nhóm cũng nổi theo. Nhiều người nổi tiếng là thành viên nhóm do vậy cũng “lộ mặt”, đành phải đăng bài xin lỗi.

Chương trình biểu diễn hoặc quảng cáo nào đang có sự tham gia của Negav cũng phải loại ngay rapper này. Dù Negav đã hơn một lần xin lỗi. Tương lai Negav có thể quay lại hoạt động nghệ thuật hoàn toàn mông lung. Nhiều khả năng anh còn bị xử phạt vì vi phạm quy tắc ứng xử của nghệ sĩ trên mạng xã hội.

Negav bắt đầu nổi từ khi tham gia Anh trai say hi , nổi hơn khi hét lên: “Mẹ ơi, mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa?” tại đêm chung kết. Và bây giờ người ta bảo chính vì không chịu học nên mới ra nông nỗi?

Phát ngôn trong lúc bốc đồng này của Negav bị phản ứng vì giọng điệu khuyến khích người trẻ bỏ học hoặc bị hiểu thành nghệ thuật là thứ không cần phải học. Nhưng thực tế nghệ sĩ không chỉ học nghệ thuật mà phải bằng cách nào đó phải tự trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng mới có thể đứng vững trên sân khấu. Và tất nhiên không chỉ là sân khấu của một game show.

Nếu Negav nổi tiếng một cách từ từ, có thời gian để hoàn thiện và tu sửa bản thân, chắc hẳn không rơi vào tình trạng bế tắc như hiện nay. Vừa mới đây anh còn tỏ ra biết ơn Hieuthuhai vì đã góp phần nâng đỡ, mang đến cho anh nhiều cơ hội, bao gồm tham gia game show...

Đúng là danh tiếng có thể đến nhanh hơn nhờ hoàn cảnh, nhưng giữ được nó vẫn phải bằng năng lực của bản thân.