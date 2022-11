Tuần mới từ 7/11, 3 con giáp gặp nhân duyên tốt, thu hái thành quả

Con giáp tuổi Hợi

Theo tử v 12 con giáp, người tuổi Hợi thường mang tính cách hiền lành, đôn hậu. Họ rất rộng lượng, thường hay giúp đỡ người khác.

Con giáp sống tự do, tự do và phóng khoáng, do đó tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào kĩ năng và sự siêng năng, chịu khó, con giáp này sớm có được sự nghiệp vững vàng.

Điểm đáng quý là con giáp này luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong công việc. Bắt đầu từ ngày 7/11, người cung hoàng đạo tuổi Hợi có nhân duyên vượng, gặp được người tốt, được quý nhân giúp đỡ.

Con giáp này làm ăn xuôi thuận, có thêm cơ hội kiếm tiền. Nếu nắm bắt được các cơ hội, họ gánh vàng, gánh bạc về nhà, có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Con giáp tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần đều ngay thẳng, có sao nói vậy. Vì vậy, đôi khi lời nói của nó làm mất lòng người khác. Tuy vậy, con giáp này vừa tài hoa, vừa sáng tạo. Dù làm việc gì họ cũng sẽ gặt hái được thành công.

Dù ở đâu, họ cũng được mọi người săn đón. Trong cuộc sống, dù gặp chuyện gì, họ cũng không hoảng sợ, mất bình tĩnh mà luôn suy xét vấn đề cẩn thận.

Tuần mới từ ngày 7/11, con giáp tuổi Tý đón vận may làm ăn phát tài.

Tuần mới từ ngày 7/11, người tuổi Tý đón vận may làm ăn phát tài. Người làm trồng trọt có vụ mùa bội thu, thu nhập tăng lên. Con giáp này có nhân duyên vượng nên thường gặp được người tốt trong công việc.

Nhiều người muốn hợp tác làm ăn với họ. Tuần này, họ có thêm công việc, thêm cơ hội làm tăng ca nên thu nhập cũng tăng cao hơn trước. Ngoài ra, con giáp tuổi Tý cũng được lộc kinh doanh, tiền về đầy túi, tâm trạng phấn khởi.

Con giáp tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn vui tính, giàu nhiệt huyết và đặc biệt hấp dẫn trước người khác phái. Con giáp này giỏi giao tiếp, có tài thuyết phục người khác.

Họ sớm bộc lộ khả năng lãnh đạo, dẫn dắt tập thể. Vì vậy, đến trung tuổi, họ có thể trở thành người lãnh đạo các hội, nhóm trong công việc.

Bắt đầu từ ngày 7/11, con giáp tuổi Thìn sẽ thu hút tài lộc, gia tăng của cải, có nhiều chuyện vui, không làm ăn phát đạt thì cũng có quyền lực. Người tuổi này có nhân duyên tốt, ra cửa gặp quý nhân, cuộc đời hanh thông.

Họ từng bước tạo ra bước ngoặt trong công việc, sự nghiệp không ngừng lên cao. Người tuổi này công hiến trong công việc, được cấp trên ghi nhận. Thu nhập của họ trong tuần này được dự báo sẽ tăng cao hơn trước.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)