Tuần sau Tết, hàng loạt tỉnh thành phát hiện nhiều giáo viên, học sinh là F0

Theo Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn tỉnh này có 1.496 giáo viên và học sinh mắc Covid-19, trong đó có 222 giáo viên và 1.274 học sinh.

Số học sinh và giáo viên mắc Covid-19 được xác định là do bị lây nhiễm trong thời gian nghỉ Tết qua quá trình sàng lọc y tế tại địa phương hoặc test nhanh khi giáo viên và học sinh trở lại trường.

Học sinh trường THCS - THPT Ban Mai (Hà Nội) được đo thân nhiệt khi đi học lại sau Tết Nguyên đán. Ảnh: NTCC



Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Sở GDĐT tỉnh Hà Tĩnh, đầu tuần này có tới 381 học sinh và giáo viên là F0 (trong đó có 50 giáo viên, 331 học sinh). Hiện 21 trường học chuyển sang học trực tuyến, 37 trường mầm non, tiểu học nghỉ học. Tổng cộng có 18.348 học sinh nghỉ học và học trực tuyến.

Việc cho nghỉ học căn cứ vào tình hình dịch bệnh của từng địa phương. "Về cơ bản các cháu vẫn trở lại học, nhưng một số nơi dịch diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn thì trước mắt tạm thời cho các cháu nghỉ học. Một số trường THPT chuyển qua học trực tuyến, còn một số trường như mầm non, tiểu học thì tạm thời cho nghỉ học", lãnh đạo Sở GDĐT Hà Tĩnh cho biết.

Tại Hải Phòng, đầu tuần đi học sau Tết, toàn thành phố có 260 giáo viên, 2.675 học sinh mắc Covid-19. Tỉ lệ bao phủ vaccine trong giáo viên, học sinh và của toàn dân đã đạt yêu cầu. Các trường học trên địa bàn thành phố đã có kinh nghiệm tổ chức dạy học trực tiếp trong điều kiện dịch bệnh, đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, các phương án, kịch bản bảo đảm an toàn để tổ chức dạy học trực tiếp.

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh của từng địa phương đến cấp xã, phường, UBND các quận, huyện ở Hải Phòng quyết định đi học trực tiếp trước ngày 14/2, đối với cấp học phổ thông (THCS, THPT, GDTX) triển khai học trực tiếp từ ngày 7/2.

Tại Bắc Giang, đầu tuần này, tỉnh này ghi nhận 604 học sinh dương tính với SARS-CoV-2, tập trung chủ yếu ở thành phố Bắc Giang và các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Lục Nam. Như vậy, đến nay, hơn 200 trường tại Bắc Giang đã phải chuyển hình thức học trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo tổng hợp của Sở GDĐT Nghệ An, đầu tuần này, toàn tỉnh có 266 học sinh là đối tượng F0 ở 4 cấp học, trong đó bậc mầm non có 37 em, tiểu học có 88 em, THCS có 52 em và THPT có 89 em.

Ngoài ra, có 71 giáo viên, nhân viên là đối tượng F0. Số giáo viên và học sinh thuộc đối tượng F1 là gần 4.000 trường hợp, trong đó có 3.345 học sinh và 786 học sinh giáo viên. Con số này có thể tăng thêm trong thời gian tới, bởi nhiều địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê.

Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, so với thời điểm trước Tết, số học sinh ở các nhà trường bị nhiễm Covid-19 gia tăng. Trong bối cảnh đó, việc vừa tổ chức dạy học trực tiếp nhưng phải đảm bảo an toàn trong các nhà trường được đặt lên hàng đầu.