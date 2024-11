"Tài sản của Nga" được đề cử vào nội các của ông Trump nói gì về ông Putin và Ukraine?

Bà Tulsi Gabbard có quan điểm phản đối cuộc chiến Ukraine. Ảnh: Reuters.

Trong một tuyên bố hôm 13/1, ông Trump đã nhấn mạnh lý lịch của Tulsi Gabbard là một cựu đảng viên Dân chủ. Ông nói rằng "bà ấy có sự ủng hộ rộng rãi" từ cả hai đảng chính trị - cho dù sự thay đổi chính trị của bà có nghĩa là bà không có khả năng nhận được sự ủng hộ từ đảng Dân chủ.

"Tôi biết Tulsi sẽ mang tinh thần không sợ hãi vốn đã định hình sự nghiệp lẫy lừng của bà đến cho Cộng đồng Tình báo của chúng ta, bảo vệ Quyền Hiến pháp của chúng ta và bảo vệ Hòa bình thông qua Sức mạnh - tuyên bố của ông Trump nói. "Tulsi sẽ khiến tất cả chúng ta tự hào!"

Với chính giới, bà Gabbard, cựu Đại diện cho Hawaii và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 2020, là một nhân vật gây tranh cãi khi nói đến quan hệ đối ngoại, vì trước đây bà đã lên tiếng về các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và cách thức Mỹ tiến hành mối quan hệ với các quốc gia khác.

Theo trang web của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, với tư cách là Giám đốc Tình báo Quốc gia, bà Gabbard không chỉ "giám sát và chỉ đạo việc thực hiện ngân sách Chương trình Tình báo Quốc gia" mà còn đóng vai trò "cố vấn chính cho Tổng thống, Hội đồng An ninh Quốc gia và Hội đồng An ninh Nội địa về các vấn đề tình báo liên quan đến an ninh quốc gia".

Với việc bà Gabbard sẽ có vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh quốc gia, một số tuyên bố trước đây của bà về bạn bè và kẻ thù của Hoa Kỳ đã trở thành tâm điểm chú ý.

Tulsi Gabbard đến phát biểu tại một cuộc mít tinh ủng hộ ứng cử viên tổng thống khi đó là Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Gabbard đã gây ra nhiều tranh cãi nhất vì quan điểm của bà về Nga, thậm chí bà bị cáo buộc là "kẻ phản bội" sau khi bà nói rằng Mỹ đã tài trợ cho các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine. Bà nói rằng những phòng thí nghiệm này được sử dụng để tiến hành nghiên cứu về các mầm bệnh nguy hiểm, có nét tương đồng với cáo buộc của Nga rằng Ukraine đang tạo ra vũ khí sinh học.

Gabbard đã khẳng định, một cách chính xác, rằng Mỹ tài trợ cho các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine, nhưng bà không đề cập đến các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học.

Trong bài đăng năm 2020 trên Twitter , hiện được gọi là X, Gabbard cho biết: "Giống như COVID, những mầm bệnh này không có biên giới. Nếu chúng vô tình hoặc cố ý bị xâm phạm hoặc bị tổn hại, chúng sẽ nhanh chóng lây lan khắp Châu Âu, Mỹ và phần còn lại của thế giới, gây ra đau khổ và cái chết không thể kể xiết."

Bà bị cáo buộc phát tán thông tin tuyên truyền của Nga và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã gọi bà là "tài sản của Nga".

Trong một lần khác, Gabbard bày tỏ sự ủng hộ dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin khi viết trên Twitter: " Al-Qaeda đã tấn công chúng ta vào ngày 11/9 và chúng ta phải đánh bại chúng. Obama sẽ không ném bom chúng ở Syria. Putin đã làm như vậy".

Trong một thông điệp video trên Twitter năm 2022, Gabbard cho biết: "Kính gửi Tổng thống Putin, Zelensky và Biden. Đã đến lúc gạt địa chính trị sang một bên và đón nhận tinh thần aloha - tôn trọng và yêu thương, dành cho người dân Ukraine bằng cách đi đến một thỏa thuận rằng Ukraine sẽ là một quốc gia trung lập - không liên minh quân sự với NATO hoặc Nga - và do đó làm giảm bớt những lo ngại chính đáng về an ninh của cả các nước Mỹ và NATO cũng như Nga, vì sẽ không có quân đội Nga hoặc NATO trên biên giới không phải Baltic của nhau. Điều này sẽ cho phép người dân Ukraine sống trong hòa bình".

Vào tháng 10, bà Gabbard cũng cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris là " kẻ chủ mưu" gây ra cuộc xung đột Nga - Ukraine và cho biết chính sách đối ngoại của bà đã đưa Mỹ đến "bờ vực của Thế chiến thứ III".

Bà Gabbard cũng kêu gọi ông Trump chấm dứt "cuộc chiến thương mại tàn khốc với Trung Quốc" vào năm 2019 và đăng lại bài đăng trên LinkedIn năm 2023 của nhà đầu tư người Mỹ Ray Dalio nói rằng Trung Quốc và Mỹ đang bên bờ vực chiến tranh và kêu gọi quan hệ hòa bình với Bắc Kinh.

Cựu đại diện của Hawaii cũng gây chú ý vì lập trường của bà về Syria , đặc biệt là liên quan đến Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người mà bà đã gặp vào năm 2017. Mỹ cáo buộc ông Assad vi phạm nhân quyền, nhưng bà Gabbard đã lên tiếng phản đối việc ủng hộ thay đổi chế độ ở Syria.

"Assad không phải là kẻ thù của Mỹ, vì Syria không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào đối với Mỹ" - bà Gabbard chia sẻ với chương trình Morning Joe của MSNBC năm 2019. "Ý tôi là dù là Syria hay bất kỳ quốc gia nào khác, chúng ta cần xem xét lợi ích của họ trái ngược hay phù hợp với lợi ích của chúng ta như thế nào".

Trong một dòng tweet về sự tham gia của Mỹ vào cuộc nội chiến Syria năm 2019, Gabbard viết : "Chúng ta phải nhanh chóng và có trách nhiệm đưa quân đội về nước từ Syria...".

Gabbard đã lên tiếng phản đối xung đột với Iran và Syria và nói rằng ông Trump đã vi phạm hiến pháp khi ra lệnh tấn công bằng máy bay không người lái vào chỉ huy Lực lượng Quds Qassem Soleimani, một nhân vật quân sự cấp cao của Iran, vào năm 2020.

"Đây rõ ràng là hành động chiến tranh của vị tổng thống này mà không có bất kỳ sự cho phép hay tuyên chiến nào từ Quốc hội, rõ ràng là vi phạm Hiến pháp" - bà nói trên Fox & Friends. "Nó làm leo thang thêm tình trạng trả đũa liên miên này, sẽ gây ra phản ứng rất nghiêm trọng từ Iran, và đẩy chúng ta ngày càng lún sâu hơn vào vũng lầy này. Và nó thực sự đặt ra câu hỏi: Vì điều gì?"

Sau vụ ám sát Soleimani, bà đã đăng trên Twitter: "Chúng ta cần phải rời khỏi Iraq và Syria ngay bây giờ. Đó là cách duy nhất để chúng ta không bị kéo vào vũng lầy này, ngày càng lún sâu hơn vào cuộc chiến với Iran".

Bà Gabbard cũng đã lên tiếng phản đối việc tái vũ trang của đồng minh Mỹ là Nhật Bản, bất chấp căng thẳng gia tăng với Trung Quốc. Trong một bài đăng trên X vào ngày 7/12/2023, ngày kỷ niệm cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng năm 1941, bà đã viết: "Khi chúng ta tưởng nhớ đến cuộc tấn công của Nhật Bản ở Thái Bình Dương, chúng ta cần tự hỏi mình câu hỏi này: Liệu việc tái vũ trang của Nhật Bản, hiện đang diễn ra, có thực sự là một ý tưởng hay không? Chúng ta cần phải cẩn thận rằng các nhà lãnh đạo thiển cận, chỉ biết phục vụ bản thân không đưa chúng ta lại đối mặt với một nước Nhật Bản tái vũ trang".

Gabbard là thành viên Quốc hội người Mỹ gốc Samoa đầu tiên và đã phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân trong hơn hai thập kỷ, nơi bà được triển khai tới Iraq và Kuwait.

Đáp lại việc được bổ nhiệm làm Giám đốc Tình báo Quốc gia, Gabbard viết trên X: "Cảm ơn @realDonaldTrump đã cho tôi cơ hội được phục vụ với tư cách là thành viên nội các để bảo vệ sự an toàn, an ninh và tự do của người dân Mỹ. Tôi rất mong được bắt tay vào làm việc".