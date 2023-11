Tưng bừng lễ hội truyền thống mừng công ngư - diêm dân trên xã đảo Thạnh An

Clip: Tưng bừng lễ hội Nghinh Bà trên xã đảo Thạnh An. Thực hiện: Mỹ Quỳnh

Từ ngày 26-29/11 (nhằm ngày 14 – 17/10 Âm lịch), xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM) long trọng tổ chức lễ hội truyền thống mừng công Ngư - Diêm dân và lễ hội cầu an tại miễu Bà Ngũ Hành. Những ngày này, cờ hoa được treo ngập tràn trên xã đảo.

Theo ghi nhận của Dân Việt, không chỉ có người dân của xã đảo đang đi làm ăn ở những địa phương khác trở về, những ngày này, khách du lịch nhiều nơi cũng di chuyển đến xã đảo Thạnh An để vui chơi, khám phá ngày Lễ truyền thống độc đáo.

Lễ hội mừng công Ngư - Diêm dân năm 2023 được tổ chức với nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tổ chức các giải cờ tướng, bi sắt, bóng chuyền, bóng đá mini và các trò chơi dân gian như kéo co, gánh muối vượt chướng ngại vật, đan lưới, rải chài, cột giá thể hàu, leo cây thoa mỡ bò… Các hoạt động vui chơi nhận được sự tham gia nhiệt tình của người dân địa phương và khách du lịch. Đặc biệt, lễ cúng Nghinh Bà Thủy Long trên biển là hoạt động nổi bật, được chờ đón nhất. Trong ảnh, ghe Bà - chiếc thuyền lớn dẫn đầu đoàn Nghinh Bà Thủy Long được trang trí lộng lẫy. Theo sau ghe này là hàng chục ghe, thuyền lớn nhỏ cũng diễu hành quanh đảo. Khoảng 12 giờ trưa ngày 27/11 (tức trưa ngày 15 âm lịch), sau khi làm xong các nghi thức cúng tại miễu, ghe Bà bắt đầu di chuyển, chạy vòng quanh xã đảo Thạnh An.

Theo sau ghe Bà, hàng chục ghe, thuyền được trang trí cờ hoa rực rỡ; tiếng trống, tiếng kèn và những tiếng reo hò vang cả vùng biển. Đi cùng đoàn này, có ca nô, tàu kiểm ngư của các lực lượng có liên quan được phân công để làm nhiệm vụ điều phối lộ trình di chuyển, hướng dẫn các ghe, tàu chạy theo thứ tự và đảm bảo an toàn. Trên một chiếc ghe đi Nghinh Bà Thủy Long, chủ ghe chuẩn bị lễ vật để cúng Bà với mâm ngũ quả, hoa, rượu, gạo muối và giấy vàng mã. Nhiều chủ ghe, thuyền chuẩn bị mâm lễ vật đồ sộ hơn như heo quay, vịt quay, gà... để cúng. Theo một chủ ghe, họ đã cúng xin Bà phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, giúp ngư dân đánh bắt thuận lợi.

Bên cạnh đó, bia và một vài món nhậu lai rai cũng không thể thiếu. Trong ngày lễ này, người dân và khách du lịch có thể lên bất cứ ghe, thuyền nào để đi Nghinh Bà mà không tốn tiền vé. Bia và các món ăn cũng được chủ ghe chuẩn bị để thiết đãi trong sự hiếu khách, vui vẻ.

Không chỉ người dân, khách du lịch cùng cụng ly, ăn uống với nhau mà các ghe thuyền đi Nghinh cũng sẽ chia nhau chút đồ ăn, thức uống và chúc nhau sức khỏe, làm ăn phát tài.

Vợ chồng anh Thanh Bình (ngụ Củ Chi, TP.HCM) cho biết, nghe tên lễ hội Nghinh Ông, Nghinh Bà trên biển đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên vợ chồng anh được tham dự. Khác với suy nghĩ ban đầu, khi được đi trên biển, hòa mình vào không khí của ngày lễ hội, anh Thanh Bình cảm thấy vô cùng thích thú. Với anh, lễ hội không chỉ là một nét văn hóa độc đáo, ý nghĩa mà còn giúp người dân địa phương khác được trải nghiệm, cảm nhận được sự hào sảng, chân chất của người dân xã đảo.

Sau khi kết thúc đi Nghinh trên biển, các chủ ghe, người dân rước Bà về miễu trong sự reo hò, đón chào. Đoàn người đông nghẹt kéo dài khoảng 2km từ bến đò vào đến miễu Bà Ngũ Hành.

Trong dịp lễ này, UBND xã Thạnh An đã khen thưởng cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất Ngư – Diêm nghiệp trên địa bàn; trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 17 cá nhân tích cực tham gia hội thi tuyên truyền chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Thành phố; khen thưởng cho 35 em học sinh thi đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2022 – 2023 từ nguồn quỹ Hội khuyến học xã.