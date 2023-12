Tung ưu đãi khủng, xe điện “trên cơ” xe xăng trong mùa mua sắm cuối năm

Chi phí lăn bánh thấp, sức mạnh vượt trội, chi phí vận hành bảo dưỡng rẻ và hệ thống trạm sạc rộng khắp là những yếu tố giúp các dòng xe điện thông minh của VinFast trở thành lựa chọn hàng đầu cho mùa mua sắm Tết và các cung đường du xuân.

Mua xe điện trước Tết, tiết kiệm cả trăm triệu đồng

Thị trường ô tô Việt đang bước vào mùa mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm. Tận dụng tâm lý khách hàng "chạy đua" với thời gian để mua xe trong tháng 12/2023 nhằm hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ với xe xăng lắp ráp trong nước, một số hãng lập tức tung chiêu cũ tăng giá bán đến gần trăm triệu đồng khiến người mua "chưng hửng".

"Tôi đã đặt cọc 20 triệu để mua một chiếc SUV cỡ C, tuy nhiên đại lý báo hãng đã điều chỉnh tăng giá. Tốn thêm cả gần trăm triệu không đáng, tôi chuyển qua mua xe điện vì trước đó cũng đã phân vân", thành viên Tú Nguyễn (Hà Nội) chia sẻ trên cộng đồng người dùng ô tô tại Việt Nam.

Theo anh Tú, trái ngược với "chiêu" tăng giá cuối năm của một số hãng, VinFast đang ưu đãi 30 triệu đồng và miễn phí 1 năm tiền sạc tại trụ công cộng cho khách đặt mua VF 7 trong tháng 12. Thêm vào đó, việc hưởng ưu đãi trước bạ 100% cho xe điện cũng giúp giá lăn bánh của VF 7 tốt hơn rất nhiều so với mẫu xe xăng anh dự định mua trước đó.

"Tính ra tiết kiệm được hơn trăm triệu khi chốt VF 7, thoải mái để cho chi tiêu ngày Tết", anh Tú nói và cho rằng quyết định bỏ xăng sang điện của mình là hoàn toàn chính xác.

Khách hàng đặt cọc VinFast VF 7 trước 31/12/2023 được giảm trực tiếp 30 triệu đồng vào giá xe.

Cũng tận dụng chính sách ưu đãi cuối năm của VinFast, anh Đăng Huỳnh (Hưng Yên) đặt mua VF 8 ngay trong tháng 12. Trước đó, anh đã tốn gần 2 tháng trời "đỏ mắt" tìm mẫu xe xăng trong tầm giá 1 tỷ đồng nhưng không mẫu nào đáp ứng đầy đủ các tiêu chí. Ngược lại, cũng ở tầm giá 1 tỷ nhưng VF 8 lại dư thừa so với nhu cầu của anh.

"Tôi chọn bản Eco, được ưu đãi 121 triệu đồng trừ thẳng vào giá. Tính ra chi phí lăn bánh chưa đầy 1 tỷ đồng (thuê pin - PV). Chi phí này thậm chí còn rẻ hơn một số dòng xe SUV cỡ C nhưng tôi lại được sở hữu mẫu xe điện thông minh, tính năng an toàn, sức mạnh động cơ vượt trội ở phân khúc D", anh Huỳnh cho biết.

VF 8 được chiết khấu 121 triệu đồng (bản Eco) và 125 triệu đồng (bản Plus) khi được đặt mua đến hết 15/01/2024.

Bên cạnh đó, các chương trình ưu đãi hai năm không phí với dòng xe VF e34 và VF 9 bản 6 chỗ; hay chương trình tri ân giảm 3% với đội ngũ giáo viên, cán bộ trong ngành giáo dục cũng giúp khách hàng tiết kiếm hơn trăm triệu đồng khi lựa chọn ô tô điện VinFast dịp cuối năm này.

Chi phí vận hành rẻ thúc đẩy trào lưu xuyên Việt ngày Tết bằng ô tô điện

Đã đặt cọc một chiếc VF 6 và chuẩn bị nhận xe ngay trước Tết, chị Nguyễn Bích Hạnh (TP HCM) cho biết, chị sẽ sử dụng chiếc xe điện của mình cho hành trình xuyên Việt mùa Tết.

"Trạm sạc dày đặc ở cả thành phố, các tuyến đường quốc lộ, cao tốc đều sẵn sàng. Chi phí sử dụng chưa đến 600 đồng/km, tính ra tiết kiệm 5-6 triệu đồng chi phí nhiên liệu cho hành trình xuyên Việt 3 tuần", chị Hạnh lên kế hoạch chi tiết và cho biết đang háo hức chờ đến ngày nhận xe.

Thực tế, xuyên Việt mùa Tết bằng ô tô điện đã trở thành trào lưu 2 năm gần đây sau khi những chiếc xe điện VinFast được bán ra thị trường. Từ các dòng xe VF e34, VF 8 hay sau này là VF 9, VF 5 Plus, rất nhiều chuyến xuyên Việt đã được thực hiện để "kiểm chứng" sức mạnh vượt trội của phương tiện và đặc biệt là sự tiện lợi trong việc nạp năng lượng của xe điện VinFast.

"Xe điện tiết kiệm chi phí năng lượng gấp 3-4 lần so với xe xăng là lý do chính khiến các chủ xe VF 8 sẵn sàng đi nhiều gấp đôi, gấp ba so với khi sử dụng xe xăng", anh Chu Hữu Thọ, chủ sở hữu kênh AutoBikes, khẳng định dựa trên khảo sát cộng đồng VF 8 miền Bắc.

Hệ thống trạm sạc rộng khắp cùng chi phí năng lượng tiết kiệm giúp các chủ xe điện yên tâm trên hành trình xuyên Việt.

Tính đến 12/2023, hệ thống trạm sạc công cộng của hãng xe Việt đã có mặt tại 80 trong tổng số 88 thành phố trên cả nước. Khoảng cách giữa 2 trạm sạc tại khu vực thành phố được quy hoạch không quá 3,5 km, nhờ đó khách hàng chỉ mất vài phút di chuyển là đã có thể sạc được xe. Hệ thống trạm sạc của VinFast được triển khai trên 106 tuyến quốc lộ và cao tốc, với nhiều loại công suất, từ sạc thường đến sạc siêu nhanh, giúp cho việc di chuyển đường dài, liên tỉnh bằng xe điện trở nên rất đơn giản và thuận tiện.

"Việc di chuyển bằng xe điện cũng không khác biệt gì so với xe xăng. Chúng tôi thậm chí đã hoàn thành hành trình xuyên Việt với thời gian ngắn hơn dự tính rất nhiều, chỉ 28 giờ 33 phút, trong đó mất 3 giờ 8 phút để sạc và hơn 25 giờ lăn bánh. Đó là con số kỷ lục", chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng, Tổng Giám đốc Whatcar Việt Nam, người từng nhiều lần thực hiện các chuyến xuyên Việt bằng ô tô điện VinFast, cho biết.

Từng cầm lái chiếc VF e34 thực hiện hành trình 24.000 km đi khắp các tỉnh thành, anh Việt Anh cho rằng, điểm ưu việt của xe điện so với xe xăng trên các hành trình dài là sự êm ái, động cơ mạnh mẽ và trải nghiệm lái xe thông minh với nhiều tính năng hỗ trợ người lái.

"Do là xe điện nên vận hành thanh thoát, đáp ứng nhanh, ví dụ như vượt xe khác hay lên đèo dốc đều khá nhẹ nhàng. Việc cầm lái xe điện đi các chặng đường dài cũng yên tâm về an toàn hơn", anh Việt Anh nói về ưu điểm của xe điện VinFast so với xe xăng.

Nhiều ưu đãi, chi phí lăn bánh và sử dụng đều rẻ, tiện lợi trong việc tiếp năng lượng cùng khả năng vận hành vượt trội so với xe xăng cùng tầm giá, xe điện VinFast đang là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình trong dịp mua sắm cuối năm nhằm phục vụ nhu cầu chơi Tết và du xuân.