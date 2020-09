Tuổi thơ bất hạnh của bé trai 9 tuổi bị bố hành hạ dã man

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu nhận được tin báo của Công an xã Hàm Tử về việc cháu H bị cha đẻ là Nguyễn Hữu Long đánh đập, hành hạ khiến cháu H bị thương tích ở vùng đầu, bụng, phải điều trị tại Bệnh viện sản nhi tỉnh Hưng Yên. Kết quả trưng cầu giám định, cháu H bị tổn thương cơ thể 15%. Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã thu giữ một số vật dụng mà Long dùng để hành hạ cháu H. Tại cơ quan công an, Long đã khai nhận toàn bộ hành vi nhiều lần đánh đập, hành hạ con như bắt cởi quần áo đứng phơi nắng; nằm trên nắp cống nước thải ngoài trời tối không cho vào nhà; dùng dây lưng, điếu cày để đánh;… Theo hồ sơ, Long đã từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, vợ là Nguyễn Thị Hà (mẹ cháu H) đang chấp hành án phạt tù cũng về tội này.