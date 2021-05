Tướng Công an nói gì về việc xử lý người Trung Quốc nhập cảnh trái phép?

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết: Theo thống kê của Bộ Công an từ đầu năm đến nay đã có khoảng 150 nghìn người nhập cảnh, trong đó nhập cảnh qua đường bộ khoảng 110 nghìn, nhập cảnh qua đường hàng không khoảng 40 nghìn. "Như vậy có thể thấy số người nhập cảnh vào Việt Nam rất đông, bao gồm có chuyên gia, người Việt Nam trở về...", Tướng Xô nói.



Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Về người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Theo báo cáo của 39/63 Công an tỉnh, số vụ nhập cảnh trái phép là 199 vụ, tổng số 1.443 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Cơ quan Công an đã khởi tố 49 vụ với 141 đối tượng.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, trách nhiệm trong việc để người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thứ nhất là của lực lượng bảo vệ biên giới, thứ hai của các đơn vị chức năng từ Trung ương đến địa phương.

Việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, theo Tướng Xô, trước hết là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, thứ hai là mang mầm bệnh, dịch bệnh lớn, thứ ba ảnh hưởng tới công ăn việc làm của người Việt Nam. Chính vì thế phải ngăn chặn quyết liệt việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Về giải pháp rà soát người nước ngoài, trong đó có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết: Ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã có công lệnh tổng kiểm tra, rà soát trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả những người nước ngoài nhằm phát hiện người nhập cảnh trái phép, ví dụ như kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn, khu lưu trú.

"Lực lượng Công an phải truy vết, sớm khởi tố và xử lý cương quyết đối với người nhập cảnh trái phép, người môi giới. Đối với người nhập cảnh trái phép nếu họ không bị Covid -19 sẽ bị đưa lại nơi xuất phát. Đối với các nhà nghỉ không thực hiện đúng quy định thì có thể rút giấy phép hoạt động, xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự", Trung tướng Tô Ân Xô nói.