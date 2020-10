Tướng Công an: Sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung bình thường trong điều kiện mới

Trả lời câu hỏi trên, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Theo báo cáo của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) thì hiện nay sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung bình thường. "Bình thường trong điều kiện mới", Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết.

Ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội (ảnh IT).

Về việc xin thay đổi biện pháp ngăn chặn, theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, hiện Cơ quan An ninh điều tra đã nhận đơn về việc ông Nguyễn Đức Chung xin thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang được tại ngoại. "Qua trao đổi của Cơ quan An ninh điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thì thấy tội danh của ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố là tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, có tính chất rất nghiêm trọng, trước mắt chưa giải quyết để thay đổi biện pháp ngăn chặn", Thiếu tướng Tô Ân Xô nói và cho biết thêm: Cơ quan điều tra sẽ phối hợp với Cơ quan Y tế trong việc khám, chăm sóc sức khỏe y tế đối với bị can Nguyễn Đức Chung.

Trước đó, tại Quyết định 1476/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung, do có hành vi vi phạm pháp luật.

Trước nữa tại phiên họp ngày 25/9, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội đã nhất trí với tờ trình bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Hiện ông Nguyễn Đức Chung đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Trước khi bị khởi tố ông Nguyễn Đức Chung đã bị đình chỉ chức vụ Đảng gồm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.