Tưởng hen phế quản, thiếu nữ suýt nguy kịch vì khối u hiếm gặp

Tình trạng khối u của bệnh nhân trước và sau khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Khoảng 1 năm trước, bệnh nhân Nguyễn Ngọc T (17 tuổi, Bình Thuận ) có biểu hiện thở khò khè, ho và khó thở tăng dần khi gắng sức. Bệnh nhân đã đi khám tại cơ sở y tế địa phương được chẩn đoán hen phế quản và điều trị theo phác đồ tuy nhiên các triệu chứng cải thiện ít.



5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân bị ho, khạc đờm, khó thở và điều trị tại bệnh viện địa phương nhưng các triệu chứng không giảm, sau đó tiến triển nặng và suy hô hấp. Tại Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp nguy kịch do u lớn khí quản. Ngay lập tức, bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy và điều trị hồi sức tích cực.

Kết quả chụp chiếu cho thấy có một khối u lớn kích thước 3x2 cm gây chít hẹp khí quản. Thực hiện nội soi phế quản, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn nằm ngay dưới dây thanh âm có chân bám vào thành sau khí quản. Khối u lớn, có bề mặt nhẵn, nhiều mạch máu, gây tắc nghẽn gần như hoàn toàn khí quản. Khi sinh thiết khối u lấy mẫu xét nghiệm mô bệnh học, kết quả mô bệnh học phù hợp với polyp biểu mô dạng sợi.

Đây là một loại khối u lành tính phổ biến ở da hoặc màng nhầy của đường sinh dục, rất hiếm gặp ở khí quản, kích thước thường không vượt quá 5mm nhưng ở bệnh nhân này, khối polyp có kích thước đến 3cm.

Là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, TS.BS. Nguyễn Hải Công – Chủ nhiệm Khoa Lao và Bệnh phổi cho biết : "Thông thường, các khối u lớn khí, phế quản sẽ được phẫu thuật cắt bỏ. Tuy nhiên, đây là phương pháp can thiệp xâm lấn lớn và có thể để lại di chứng cho bệnh nhân. Do bệnh nhân là một phụ nữ trẻ và khối u lành tính nên chúng tôi quyết định can thiệp cắt đốt qua nội soi phế quản ống mềm để hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương đường thở cho người bệnh. Bệnh nhân được hội chẩn và chỉ định thực hiện kỹ thuật cắt u nội khí quản bằng điện cao tần qua nội soi phế quản ống mềm dưới gây mê tĩnh mạch".

Quá trình cắt đốt diễn ra thuận lợi, khối u được loại bỏ hoàn toàn sau 60 phút can thiệp. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh, giảm viêm, được cai thở máy sau 5 ngày và xuất viện sau 10 ngày.

Phẫu thuật nội soi giúp bệnh nhân không có vết mổ lớn, giữ được thẩm mỹ. Ảnh: BVCC

Sau 2 lần tái khám (2 tháng và 6 tháng sau khi xuất viện), bệnh nhân hết khó thở, hoạt động thể lực bình thường, nội soi phế quản kiểm tra cho thấy chỉ có một vết sẹo nhỏ, phẳng ở niêm mạc phế quản nhẹ tại vị trí cắt bỏ và không có biểu hiện tái phát của khối u.

Theo BS Công, đây là 1 trường hợp rất hiếm gặp và đã được điều trị thành công bằng phương pháp can thiệp cắt đốt bằng điện cao tần qua nội soi phế quản ống mềm. Bệnh nhân hiện tại đã hoàn toàn ổn định về sức khỏe và tham gia các hoạt động học tập, vận động bình thường.

BS Công cho biết thêm, các khối u khí quản lành tính thường hiếm gặp và ước tính chỉ khoảng dưới 2% trên tổng tất cả các loại tổn thương đường thở. Việc chẩn đoán sớm thường khó khăn do các triệu chứng mờ nhạt và dễ bị bỏ qua. Các tổn thương này thường là các u nhỏ ở khí, phế quản và rất hiếm khi gặp các khối u lớn gây bít tắc đường thở.