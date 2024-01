Vào thời điểm chuyển giao giữa năm 2023 và năm 2024 (theo giờ Hàn Quốc), YG đã chính thức công bố những thông tin của nhóm nhạc Baby Monster thông qua một video dài hơn 3 phút. Người hâm mộ được lắng nghe những chia sẻ thú vị từ nhà sản xuất Yang Hyun Suk về hành trình sắp tới của nhóm.

Sau thành công của ca khúc debut "Batter Up", Baby Monster sẽ trở lại vào ngày 1/2/2024 với một bài hát mới đầy hứa hẹn, được đặt tên là "Stuck In The Middle". Ngoài ra, mini album của nhóm cũng sẽ chính thức được phát hành vào ngày 1/4/2024. Điều đặc biệt là Yang Hyun Suk đã khẳng định rằng "Stuck In The Middle" sẽ là một sáng tác âm nhạc hoàn toàn mới, không phải theo phong cách hip-hop quen thuộc của YG.

Tương lai bất định của Baby Monster và Blackpink

YG chưa thể xác định thời gian Ahyeon trở lại cùng Baby Monster. Ảnh: YG

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Trong video, Yang Hyun Suk cũng nói về việc thực tập sinh Ahyeon, người buộc phải tạm dừng việc ra mắt cùng 6 thành viên vào cuối tháng 11/2023 vì lý do sức khỏe. Nhà sản xuất âm nhạc giải thích rằng do áp lực thời gian, Baby Monster đã buộc phải debut vào ngày 27/11/2023 với 6 thành viên, trong khi Ahyeon đã phải tạm ngừng hoạt động một thời gian.

Thông tin về việc Ahyeon sẽ tái xuất và tham gia vào đội hình của nhóm vẫn là một ẩn số, Yang Hyun Suk hứa sẽ công bố vào thời điểm thích hợp. Nỗi lo lắng của người hâm mộ tăng lên khi Ahyeon gần như biến mất trong các hoạt động của Baby Monster, kể cả trong MV đầu tay "Batter Up" và trên các tài khoản mạng xã hội chính thức.

Sau thông báo mới nhất của cựu chủ tịch Yang, nhiều người hâm mộ suy đoán, khả năng Ahyeon tái xuất với Baby Monster khá mong manh, khi mà hiện tại, fandom (cộng đồng người hâm mộ) toàn cầu của Baby Monster đã dần định hình. Thậm chí, không ít khán giả cho rằng, YG chỉ đang “lợi dụng" tên tuổi của Ahyeon để lôi kéo sự chú ý cho Baby Monster, nhưng cuối cùng sẽ không cho cô nàng trở lại đội hình. Nhiều ý kiến đề xuất YG nên để Ahyeon hoạt động solo. Bởi cô là người vốn đã có lượng fan đông đảo từ trước khi ra mắt.

Cùng với thông tin kể trên, vào 0h ngày 1/1/2024, YG đã thực hiện một bước đi bất ngờ khi thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của Blackpink, bao gồm Facebook, X, và Instagram. Điều đáng chú ý là ảnh đại diện mới không còn là hình ảnh của 4 thành viên mà thay vào đó là biểu tượng của Blackpink. Đây là một thay đổi đáng chú ý so với thời kỳ Blackpink debut vào năm 2016, khi hình ảnh này được sử dụng như một ảnh cover quan trọng.

YG chính thức thay đổi hình ảnh trên các trang mạng xã hội của Blackpink. Ảnh: YG.

Ngoài ra, ảnh bìa chính thức trên các tài khoản của Blackpink cũng đã được thay đổi thành hình ảnh của 4 cô gái trong MV "Shutdown". Hành động này của YG đã tạo ra nhiều ý kiến đa chiều trong cộng đồng, một số cho rằng công ty có thể đang thực hiện một hành động "chấm dứt" quảng bá cho hoạt động solo của các thành viên, đặc biệt là sau khi cả 4 cô gái không gia hạn hợp đồng cá nhân.

Trước đó, ảnh cover gần đây nhất trên trang mạng xã hội của Blackpink là hình quảng bá cho dự án solo "You & Me" của Jennie. Hành động này của YG đã tạo nên sự tò mò và nghi ngờ từ phía người hâm mộ, đặt ra câu hỏi về hướng đi của Blackpink trong tương lai, đặc biệt là sau khi các thành viên không gia hạn hợp đồng cá nhân.