Tương lai Ukraine gặp nguy do bất hòa ở các nước lớn trong NATO

Tương lai của Ukraine đang gặp nguy do sự bất hòa tại các nước NATO, trong đó có Mỹ, Pháp và Đức, vốn là những nước hăng hái ủng hộ Kiev. Đó là đánh giá do báo The Washington Post đưa ra.