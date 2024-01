Ukraine đã mất hàng trăm xe tăng, bọc thép do phương Tây cung cấp. Ảnh RT

Ông khẳng định các công sự phòng thủ của Nga đã được chứng minh là có hiệu quả cao trước các khí tài của Ukraine, bao gồm cả thiết bị do phương Tây cung cấp, ông tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Krasnaya Zvezda xuất bản hôm thứ Sáu (19/1).



Trong số những tổn thất đó có hơn 180 trang thiết bị do phương Tây cung cấp, bao gồm cả xe tăng Leopard do Đức thiết kế và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, Stavitsky cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tháng ước tính rằng Kiev đã nhận được hơn 203 tỷ USD viện trợ nước ngoài kể từ khi xung đột bùng nổ và đã được cung cấp hơn 1.600 thiết bị tên lửa và pháo binh, hơn 200 hệ thống phòng không, 5.220 xe tăng và xe bọc thép và hơn 23.000 máy bay không người lái.

Stavitsky lưu ý rằng các kỹ sư quân sự Nga đã có "đóng góp đáng kể" trong việc đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine và đã xây dựng được một hệ thống phòng thủ ấn tượng, bất chấp thời tiết khắc nghiệt và việc lực lượng Kiev sử dụng hàng loạt vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái.

Người chỉ huy cho biết, vào thời điểm Kiev bắt đầu chiến dịch mùa hè, Nga đã đào hơn 3.600 km chiến hào và đường liên lạc, tạo ra hơn 150.000 hầm trú ẩn cho thiết bị và trang bị vũ khí cho hơn 4.500 đào và 12.000 công trình bê tông cốt thép.

Quan chức này giải thích : "Vì vậy, vào thời điểm kẻ thù tiến hành phản công, đã có sẵn một hệ thống tuyến phòng thủ, vị trí và khu vực được bố trí sâu rộng, sâu tới 120 km dọc theo toàn bộ tuyến chiến đấu" .

Stavitsky nêu rõ: "Xét về quy mô và thời gian của nhiệm vụ, chúng tôi có thể tự tin nói rằng đây là trường hợp chưa từng có trong lịch sử chiến tranh và xung đột vũ trang" . Ông nói thêm rằng các tuyến phòng thủ được củng cố đã giúp "tăng khả năng sống sót của quân đội Nga và hiệu quả sử dụng vũ khí và thiết bị quân sự lên gấp 5 đến 6 lần".

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần tuyên bố rằng cuộc phản công được quảng cáo rầm rộ của Kiev đã "hoàn toàn thất bại" và nhà nước Ukraine hiện đang có nguy cơ bị giáng "một đòn rất nghiêm trọng và không thể khắc phục được".

Bộ Quốc phòng Nga mô tả những tổn thất của Kiev trong cuộc xung đột là thảm khốc, ước tính quân đội Ukraine đã mất gần 400.000 binh sĩ – thiệt mạng và bị thương – kể từ tháng 2/2022, bao gồm hơn 160.000 người trong cuộc phản công bắt đầu vào đầu tháng 6.