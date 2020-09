Tuyên án tù đối với 2 mẹ con bắn chết chồng, cha rúng động ở Lâm Đồng

Ngày 28/9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử vụ án "Giết người" đối với bị cáo Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) và con trai là Phạm Phi Trường (19 tuổi, cùng ngụ Thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng).



Bà Nga và con trai đã có hành vi dùng súng tự chế bắn chết chồng, cha là ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi) vào ngày 4/4.



Theo bản án, trong thời gian chung sống với nhau, vợ chồng ông Phạm Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Nga thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Thỉnh thoảng, ông Dũng uống rượu rồi đuổi đánh bà Nga và chửi mắng con trai út của mình là Phạm Phi Trường.

Bà Nguyễn Thị Nga chủ mưu cùng con trai giết chồng. Ảnh NLĐ

Cuối tháng 3/2020, khi đang ở Tây Ninh, ông Dũng có gọi điện thoại nói mình chuẩn bị về nhà để làm giỗ và yêu cầu bà Nga chuẩn bị rút tiền tiết kiệm tại ngân hàng.

Lo sợ bị ông Dũng phát hiện việc rút hết số tiền 160 triệu đồng trước đó để cho con trai và chi tiêu cá nhân nên bà Nga đã bàn bạc với Trường mua súng để bắn ông Dũng.

Con trai Phạm Phi Trường cùng mẹ dùng súng băn chết cha. Ảnh NLĐ

Thực hiện ý định đó nên rạng sáng 4/4, trong lúc ông Dũng đang ngủ ở nhà, 2 đối tượng Phạm Phi Trường và Nguyễn Thị Nga đã dùng súng tự chế bắn vào lưng trái khiến ông Dũng tử vong.

Hành vi nêu trên của bà Nga, và Trường đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

Trong vụ án này bà Nga là người chủ mưu, khởi xướng và thực hiện, Trường là người giúp sức tích cực nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bà Nga 20 năm tù giam; Phạm Phi Trường 16 năm tù giam.

Khẩu súng tự chế được cho là bà Nga dùng bắn chết chồng. Ảnh Dân Trí

Trước đó, như Dân Việt thông tin, Công an Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga (47 tuổi, ngụ xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh) và con trai Phạm Phi Trường (19 tuổi) về tội Giết người. Nạn nhân là ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi - chồng của bà Nga).



Ông Dũng chính là nạn nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Các bác sĩ phát hiện vết thương của ông Dũng do đạn bắn. Nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra. Công an xác định bà Nga và con trai liên quan đến vụ án nên tạm giữ để điều tra.

Căn nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Thanh Niên

Tại cơ quan công an, bà Nga khai trong thời gian sống chung 2 bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ông Dũng hay uống rượu, chửi bới, đánh đập vợ con.



Do bị chồng chèn ép lâu ngày nên bà Nga chủ động nói với con, nếu còn bị ông Dũng đánh, sẽ giết người này. Sau đó, Trường mua khẩu súng tự chế cùng 5 viên đạn về đưa cho bà Nga.

Sau đó bà Nga dùng súng bắn ông Dũng rồi báo gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, sau khi đấu tranh, công an xác định, 2 vợ chồng bà Nga có sổ tiết kiệm 160 triệu đồng gửi ngân hàng. Bà Nga rất chiều chuộng con, dù con trai ở địa phương có tiếng là hư hỏng nhưng bà Nga vẫn giấu chồng nhiều lần rút tiền trong sổ tiết kiệm cho con trai tiêu xài.

Đến khi hết tiền, bà Nga sợ ông Dũng phát hiện nên bàn với con trai mua súng sát hại chồng. Sau khi xảy ra sự việc, mẹ con người này còn bàn bạc, thống nhất các lời khai để đối phó với cơ quan chức năng.