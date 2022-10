Tuyến đường nào ở Quảng Nam chỉ hơn 5km được đề xuất vốn đầu tư 450 tỷ đồng?

Ngày 14/10, UBND tỉnh Quảng Nam đã có tờ trình 6751 trình HĐND tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện dự án hoàn thiện đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ. Tuyến đường này có chiều dài 5,56 km (trừ đoạn trước Quảng Trường) nhưng có nguồn vốn đầu tư khủng đến 450 tỷ đồng.

Tờ trình của UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, theo công văn số 360/HĐND-VP ngày 13/10/2022 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam về việc trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung dự án hoàn thiện đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Đường Hùng Vương được xem là tuyến đường trung tâm của tỉnh lụy Quảng Nam, từ nguồn vốn dự kiến ban đầu là 150 tỷ đồng, nay UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất HĐND tỉnh nâng lên 450 tỷ đồng. Ảnh: T.H

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Quảng Nam quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện đường Hùng Vương và bổ sung nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện dự án. Dự án có nguồn vốn khủng này sẽ do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Theo đó, lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là trong quá trình khảo sát, lập dự án đầu tư, do các mương thoát nước dọc bằng đá hộc xây đến nay bị rễ cây ăn xuyên và thoát nước ngang của tuyến đường Hùng Vương hiện trạng xây dựng đã lâu, nay bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nên vào mùa mưa nhiều đoạn trên tuyến bị ngập nặng, không thể sửa chữa được như phương án dự kiến ban đầu, cần thiết phải đầu tư xây dựng đồng bộ mới đảm bảo giải quyết về cơ bản tình trạng ngập úng trên tuyến; ngầm hóa và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật; cải tạo hệ thống cây xanh đảm bảo mỹ quan đô thị. Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư là cần thiết và phù hợp.

Tuyến đường Hùng Vương được xem là tuyến đường trung tâm của thành phố Tam Kỳ. Ảnh: T.H

Nội dung, quy mô đầu tư đường Hùng Vương được điều chỉnh, trong đó tổng chiều dài đoạn tuyến 5,56 km (trừ đoạn trước Quảng Trường). Đường phố chính thứ yếu theo tiêu chuẩn TCXDVN 104- 2007… Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công trình hạ tầng trên tuyến gồm, hệ thống thoát nước, bó vỉa, vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng, ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, cảnh quan, điện trang trí,..., hệ thống ATGT theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

Đường Hùng Vương bị ngập lụt sau đợt mưa vừa rồi. Ảnh CTV

Được biết, ban đầu dự án hoàn thiện đường Hùng Vương có tổng mức đầu tư được HĐND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh là 150 tỷ đồng.

Tiếp đến, dự án được bổ sung nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND, dự án hoàn thiện đường Hùng Vương, với tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng. Nay, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn hoàn thiện tuyến đường Hùng Vương lên đến 450 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh…