Tuyến phòng thủ Crimea của Nga bị cuốn trôi trong cơn bão tàn khốc

Hình ảnh vệ tinh do Planet Labs cung cấp cho thấy, Nga đã nhấn chìm các phà để làm rào chắn bảo vệ cầu Crimea. Ảnh: Planet Labs

Trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022, Nga vẫn khẳng định rằng việc Ukraine công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga là điều kiện hàng đầu để chấm dứt xung đột. Ngược lại, Ukraine đã từ chối yêu cầu này và đưa bán đảo này vào danh sách các khu vực bị chiếm đóng mà nước này muốn giải phóng khỏi sự kiểm soát của Nga.



Vào ngày 26/11, Crimea đã hứng chịu một cơn bão lớn, được các nhà khí tượng học Hy Lạp gọi là "Bettina", được dự báo sẽ tạo ra những đợt sóng cao tới 26 đến 33 feet và đe dọa lũ lụt nhiều khu vực, theo hãng tin Nexta.

"Crimea đã hứng chịu một cơn bão dữ dội, cùng với các video cho thấy cường độ sóng và lũ lụt tạo ra xung quanh khu vực", Nexta viết trong một bài đăng trên X (Twitter).

"Gió bão với tốc độ lên tới 40 m mỗi giây đang làm bật gốc cây và xé toạc mái nhà. Nhiều quận của Yevpatoria bị ngập lụt và giao thông công cộng đã bị dừng ở Sevastopol. Cơn bão đã đến Nga: những cơn gió mạnh nhất đang hoành hành ở Anapa và Krasnodar", bài viết cho biết thêm.



Anton Gerashchenko- Cố vấn của Bộ trưởng nội vụ Ukraine đã chia sẻ nhiều thông tin cập nhật khác nhau về cơn bão từ các nguồn truyền thông địa phương, tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ của Nga đào sâu vào các bãi biển của bán đảo đã bị cuốn trôi.

Gerashchenko viết trên X: "Một cơn bão đã cuốn trôi các chiến hào ở Crimea mà quân đội Nga đã đào trên bãi biển. Theo thông tin từ truyền thông Crimea, ở Yevpatoria nước đã cuốn trôi tuyến phòng thủ trên bờ biển, các tòa nhà kỹ thuật".

Trong một bài đăng khác, tác giả và nhà phân tích quốc phòng HI Sutton đã chia sẻ một hình ảnh cắt từ một trong những clip do Gerashchenko đăng tải, trong đó một tuyến phòng thủ ven biển của Nga được nhìn thấy bị sóng đánh vào, cùng với hình ảnh một trong các tuyến này đang được xây dựng để so sánh.

Sutton viết: "Các hệ thống phòng thủ bãi biển của Nga ở Crimea bị bão tấn công mạnh, có thể bị cuốn trôi nhiều. (Các bức ảnh không chính xác ở cùng một vị trí, nhưng là dấu hiệu tốt cho thấy điều gì sẽ xảy ra.)".