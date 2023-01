Tuyển sinh ĐH 2023: Tăng cường bảo mật đề thi

Bộ GDĐT dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT, trong đó có tăng cường tính bảo mật đề thi, “cấm” thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 dự kiến sẽ có nhiều điểm mới

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT vừa được Bộ GD&ĐT đưa lên mạng lấy ý kiến rộng rãi đến ngày 5/3 có nhiều điểm mới so với các năm trước. Nếu được thông qua, các quy định này sẽ được áp dụng ngay trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Trong đó, quy chế có điểm đáng lưu ý liên quan đến việc siết các khâu nhằm tăng cường tính an toàn, bảo mật đề thi, bài thi. Tại mỗi khu vực thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi của hội đồng thi bao gồm in sao đề thi, coi thi, làm phách bài thi tự luận, chấm thi... phải bố trí 1 điện thoại cố định đặt tại phòng làm việc chung hoặc phòng trực, phòng riêng đảm bảo an ninh, an toàn.

Nếu vì lí do bất khả kháng không thể bố trí được điện thoại cố định ở điểm thi, chủ tịch hội đồng thi quyết định bố trí điện thoại di động không có chức năng ghi hình, không có thẻ nhớ được ngắt kết nối mạng. Điện thoại chỉ sử dụng chức năng nghe, gọi để liên lạc với hội đồng thi, ban chỉ đạo thi các cấp. Tất cả các cuộc gọi đều phải bật loa ngoài và nghe công khai.

Riêng với điểm thi, trong một số trường hợp cần thiết, có thể bố trí 1 máy tính tại phòng trực và đảm bảo máy tính chỉ được nối mạng khi chuyển báo cáo nhanh cho hội đồng thi. Quá trình sử dụng điện thoại, máy tính tại mỗi khu vực thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi đều phải ghi nhật ký và có sự chứng kiến, xác nhận của cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra.

Tại mỗi khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo của hội đồng thi phải bố trí các vật dụng để lưu giữ và bảo quản thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ ở đó. Các vật dụng này phải được niêm phong và có cán bộ công an giám sát.

Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi những vật dụng cần thiết như: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản... Quy định này có nghĩa thí sinh sẽ không được mang các thiết bị ghi âm, ghi hình không có chức năng truyền phát thông tin vào phòng thi như trước.

Địa phương lo lộ, lọt đề thi, bài thi

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ lưu ý các hội đồng thi phải tập huấn kỹ lưỡng cho cán bộ coi thi, để ý việc thí sinh mang thiết bị gian lận công nghệ cao vào phòng thi làm lọt đề ra ngoài.

Ông Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, từ thực tế những năm địa phương tổ chức kỳ thi vẫn còn một số khó khăn, bất cập phát sinh. Do đó, quy chế thi năm nay sửa đổi, bổ sung một số điều cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức của các địa phương và thí sinh.

“Đặc biệt là điều chỉnh không cho thí sinh rời khỏi phòng thi, khu vực thi trong suốt thời gian làm bài, trừ những trường hợp như ốm đau phải cấp cứu rời phòng thi có lực lượng an ninh bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn cho đề thi, bài thi”, ông Trung nói.

Cũng theo ông Trung, trước đây từ “sự cố” Đồi Ngô (thí sinh gian lận thi), Bộ GDĐT đã cho phép thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình không có chức năng thu phát, truyền tin ra ngoài vào phòng thi, tuy nhiên đây là yếu tố làm khó cán bộ coi thi. Có thí sinh sẽ lợi dụng quy định này mang thiết bị thu phát vào phòng thi, cán bộ rất khó để nhận diện được chức năng của nó. Nếu nhờ đến sự can thiệp của lực lượng công an sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh. Từ thực tế đó, năm nay cần thiết bỏ quy định này để thuận lợi cho công tác tổ chức thi.