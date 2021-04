Tuyển sinh trung cấp trường công an 2021: Hàng trăm chỉ tiêu nhưng chỉ tuyển 14 nữ

Đối tượng tuyển sinh trung cấp công an 2021

Đối tượng, điều kiện tuyển thẳng vào trung cấp công an 2021 là con đẻ của liệt sĩ CAND, thương binh CAND (từ 81% trở lên), con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong CAND, Anh hùng lao động trong CAND (áp dụng cho tất cả các thí sinh, không riêng chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ) trong danh sách xét tuyển đại học CAND, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Lao động Thương binh & xã hội và Bộ Công an, có văn bản đề nghị của Công an các đơn vị, địa phương (kèm hồ sơ minh chứng).

Đối tượng điều kiện xét tuyển: chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2019, 2020 dự thi THPT Quốc gia năm 2021, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào của Bộ Công an, có đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Có 4 trường CAND tuyển sinh trung cấp với tổng cộng 300 chỉ tiêu, trong đó có 286 chỉ tiêu nam và 14 chỉ tiêu cho nữ. Ảnh minh họa: Zing



Chi tiết các trường công an tuyển nữ hệ trung cấp



Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh 48 nam, 2 nữ. Tổ hợp xét tuyển là A00

Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I tuyển sinh 48 nam, 2 nữ. Tổ hợp xét tuyển là A00, A01, B00, C00,C03, D01

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I tuyển 94 nam, 6 nữ. Tổ hợp xét tuyển là A00, A01, B00, C03, D01

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II tuyển 96 nam, 4 nữ. Tổ hợp xét tuyển là A00, A01, B00, C00, C03, D01

Điểm cộng được tính như sau:

Cộng 1.0 điểm cho con đẻ của cán bộ Công an trong biên chế (đang công tác, đã nghỉ hưu); nhân viên hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong CAND và cán bộ Công an đã nghỉ mất sức, chuyển ngành, xuất ngũ hoặc đã từ trần nhưng có thời gian công tác liên tục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên.

Cộng 0.5 điểm đối với con đẻ của trưởng, phó trưởng Công an xã đang công tác có thời gian công tác liên tục trong lực lượng Công an xã từ 15 năm trở lên (đối với Công an địa phương chưa bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã), của trưởng, phó trưởng Công an xã đã nghỉ hưu, từ trần, chuyển công tác nhưng có thời gian công tác liên tục trong lực lượng Công an xã từ 15 năm trở lên.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển cho thí sinh trung cấp công an 2021 gồm:

Danh sách đăng ký xét tuyển trung cấp CAND in từ phần mềm tuyển sinh CAND.

File danh sách đăng ký xét tuyển trung cấp trích xuất từ phần mềm tuyển sinh.

Phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an.

Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2021 do Bộ GD-ĐT cấp.

Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh.

Bản photo Xác nhận con cán bộ Công an do đơn vị quản lý cán bộ Công an các đơn vị, địa phương cấp. Bản photo Xác nhận con của trưởng, phó trưởng Công an xã có thời gian công tác trong lực lượng Công an xã từ 15 năm trở lên do Công an cấp huyện hoặc Phòng Tổ chức cán bộ cấp.

Mỗi thí sinh được cấp 1 Phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an, trong đó thí sinh điền đầy đủ thông tin và nguyện vọng xét tuyển vào 01 trường trung cấp theo phân vùng tuyển sinh. Sau khi đăng ký xét tuyển, thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Lưu ý: tổ hợp môn đăng ký xét tuyển trung cấp có thể trùng hoặc không trùng với mã tổ hợp đăng ký xét tuyển đại học CAND.

Căn cứ nguyện vọng của thí sinh, chỉ tiêu được giao, điểm trúng tuyển đại học CAND, dữ liệu điểm thí sinh, Cục Đào tạo (Bộ Công an) xét tuyển theo tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trung cấp CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD-ĐT, điểm cộng đối tượng theo quy định của Bộ Công an lấy từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu.