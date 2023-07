Tuyển thủ nữ Việt Nam bỏ túi hơn 1 tỷ đồng khi dự World Cup nữ 2023

Mới đây, tờ báo trực tuyến của Australia – WAtoday đã chia sẻ những thông tin tổng quan về VCK World Cup nữ 2023, diễn ra tại New Zealand và Australia trong tháng 7 này. Các trận đấu sẽ diễn ra tại 9 thành phố, 10 SVĐ và trận khai mạc sẽ là chủ nhà New Zealand vs Na Uy tại SVĐ Eden Park, Auckland.

Có 32 đội bóng tranh tài tại VCK World Cup nữ 2023, nhiều hơn 8 đội so với giải đấu lần trước (2019). Những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là ĐT Mỹ, ĐT Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Australia. Việt Nam là 1 trong 8 đội lần đầu dự giải, bên cạnh Ireland, Philippines, Zambia, Haiti, Bồ Đào Nha và Panama.

Theo thông tin được FIFA đăng tải, mỗi cầu thủ có trong danh sách ĐT tham dự giải sẽ được nhận tối thiểu 30 nghìn USD (khoảng hơn 700 triệu đồng). Tuy nhiên, thông tin từ WAtoday cho biết, con số này là 45 nghìn USD (hơn 1 tỷ đồng).

Dự World Cup, mỗi cầu thủ ĐT nữ Việt Nam nhận tối thiểu 1 tỷ đồng

Cụ thể, giải đấu sẽ nhận tổng số tiền 226 triệu USD, trong đó 163 triệu USD sẽ được tặng thưởng cho các cầu thủ. Phần thưởng dành cho các ĐT ở giai đoạn vòng bảng là 2,3 triệu USD, tứ kết 3,3 triệu USD, vị trí thứ 4 và thứ 3 nhận lần lượt 3,7 và 3,9 triệu USD. Á quân nhận 4,5 triệu USD còn đội vô địch được thưởng 6,5 triệu USD.

Với cá nhân các cầu thủ, số tiền tương ứng ở giai đoạn vòng bảng, vòng 16 đội, tứ kết, thứ 4, thứ 3, Á quân, vô địch lần lượt tăng từ 45 nghìn USD cho tới 408 nghìn USD. Đồng nghĩa, Huỳnh Như và các đồng đội đã chắc chắn được nhận khoản 45 nghìn USD vì có mặt ở giải đấu. Trong trường hợp ĐT nữ Việt Nam vô địch, mỗi cầu thủ sẽ nhận 408 nghìn USD – tương đương 9,6 tỷ đồng.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có trận giao hữu cuối cùng trước giải với ĐT nữ Tây Ban Nha vào ngày mai 14/7. Tại VCK World Cup nữ 2023, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng E với các đối thủ Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.