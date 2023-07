Vào trưa ngày hôm qua (10/7) theo giờ Việt Nam, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã bước vào trận đấu giao hữu đầu tiên tại New Zealand gặp đội tuyển của nước chủ nhà.

Dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng trước sức tấn công của đối thủ, ĐT nữ Việt Nam đã hai lần phải vào lưới nhận bóng, qua đó chấp nhận thất bại 0-2 chung cuộc.

ĐT nữ Việt Nam sẽ đá kín với ĐT nữ Tây Ban Nha.

Dẫu sao đây cũng là một bài học quý giá, giúp toàn đội nhìn ra những hạn chế của mình để qua đó có thể từng bước cải thiện trước khi bước vào World Cup nữ 2023.

Xem trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Tây Ban Nha trên kênh nào?

Theo kế hoạch vào ngày 14/7 tới, ĐT Việt Nam sẽ có trận thi đấu giao hữu với đối thủ còn mạnh hơn cả New Zealand là ĐT nữ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), trận giao hữu giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Tây Ban Nha vào ngày 14/7 sẽ tổ chức đá kín.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc khán giả, người hâm mộ Việt Nam sẽ không được theo dõi trực tiếp màn so tài giữa ĐT nữ Việt Nam gặp đội bóng đứng thứ 6 thế giới. So với ĐT nữ New Zealand (hạng 26 thế giới), ĐT nữ Tây Ban Nha (hạng 6) là đối thủ khó chơi hơn rất nhiều.

Vì thế, trận đấu này sẽ mang tới những trải nghiệm và bài học bổ ích cho Huỳnh Như và các đồng đội trước khi có trận ra quân gặp nhà đương kim vô địch Mỹ vào ngày 22/7 tới.