Tuyến xe buýt Nam Long từ TP.HCM đi Long An "đột ngột" dừng hoạt động

"Tuyến này hầu hết hành khách là học sinh, người lớn tuổi, dân buôn bán dạo… Giá vé rẻ lại đoạn đường ngắn, phương tiện chạy an toàn nên rất đông người chọn đi lại. Từ ngày xe buýt dừng hoạt động, dân phải đi xe buýt tuyến Chợ Lớn - Bến Lức, giá cao lại phải đi thêm xe ôm tốn kém nhiều lắm", bà Nguyễn Thị Thâu (61 tuổi), ngụ xã Thanh Phú, huyện Bến Lức trao đổi sáng 29/12.

Tuyến xe buýt thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (TPHCM) đi khu dân cư Nam Long, huyện Bến Lức (Long An) chính thức dừng hoạt động. Ảnh: Thiên Long

Tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) – khu dân cư Nam Long (huyện Bến Lức) mã số tuyến 62.4 do Hợp tác xã (HTX) Vận tải số 28 TP.HCM khai thác. Từ thị trấn Tân Túc xe buýt chạy qua đường Nguyễn Hữu Trí, huyện Bình Chánh đi ngang xã Tân Bửu, Thanh Phú, thị trấn Bến Lức, sau đó ra đường tỉnh 830 đến khu Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức dài khoảng 15 cây số.

Do xe buýt 62.4 chỉ chạy "độc đạo" tuyến này, lượng hành khách ngày càng vắng nên đơn vị đầu tư bị lỗ vốn. Điều này khó tránh khỏi nên buộc lòng HTX vận tải phải dừng tuyến.

Theo ông Nguyễn Văn Xuân (59 tuổi), ngụ khu dân cư Nam Long, tuyến đường ít người chủ yếu là anh chị lớn tuổi đi khám bệnh, buôn bán nhỏ lẻ, gởi hàng hóa đi và về. "Tuyến này giúp các em học sinh thuận tiện khi trường, giá vé chỉ có 7.000 đồng đối với người lớn, 3.000 đồng đối với học sinh. Xe chạy an toàn, băng ghế sạch sẽ, nhân viên niềm nở đưa khách lớn tuổi lên xuống, tài xế tốt bụng nhiệt tình đó là điều khó thấy ở tuyến buýt khác", ông Xuân chia sẻ…

Ngành giao thông nói gì khi tuyến xe buýt Nam Long từ TP.HCM đi Long An "đột ngột" dừng hoạt động?

Những người dân từng đi xe buýt đoạn đường này, khi được hỏi có câu trả lời gần như giống nhau, là rất mong chính quyền hỗ trợ, trợ giá tạo điều kiện thuận lợi cho xe buýt được hoạt động trở lại trên địa phận huyện Bến Lức.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Thành Ngoãn - Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Long An cho biết, đúng là tuyến xe buýt 62.4 đã dừng hoạt động.

Theo ông Ngoãn, do lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng đơn vị khai thác tuyến không đủ kinh phí. Hiện nay hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Long An chưa được trợ giá do chưa cân đối được nguồn ngân sách.

"Thời gian tới để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, Sở GTVT Long An sẽ kêu gọi các đơn vị kinh doanh vận tải có năng lực đăng ký khai thác tuyến thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh – khu dân cư Nam Long, Bến Lức", ông Ngoãn thông tin thêm.