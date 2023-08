Tỷ giá USD hôm nay 11/8: Đồng bạc xanh tăng sau dữ liệu lạm phát

Tỷ giá USD hôm nay 11/8: Chỉ số USD Index tăng nhẹ sau khi có dữ liệu về CPI

Diễn biến tỷ giá USD hôm nay (vào lúc 8h00) cho thấy, chỉ số USD Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 102,405 điểm, tăng 0,1% so với cùng thời điểm ngày hôm qua (102,340).

Chỉ số USD Index

Đồng USD đã tăng nhẹ vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ được công bố cho thấy mức tăng vừa phải vào tháng trước, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đầu phiên, đồng USD giảm sau khi số liệu cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,2%, tương ứng với mức tăng trong tháng 6. CPI đã tăng 3,2% trong 12 tháng tính đến tháng 7, tăng so với mức tăng 3,0% trong tháng 6, đây là mức tăng hàng năm nhỏ nhất kể từ tháng 3/2021.

Helen Given, Nhà kinh doanh ngoại hối tại Monex USA ở Washington cho rằng: mặc dù CPI hàng năm đã thấp hơn một chút so với kỳ vọng, con số 3,2% vẫn cao hơn so với tháng trước. Vì vậy vẫn có rất nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong năm nay.

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly hôm 10/8 cũng cho biết: cần có nhiều bước tiến hơn để kiềm chế lạm phát, mặc dù nó đang đi đúng hướng. Bà nhấn mạnh rằng, con số CPI tháng 7 còn khá cao, đồng thời cho biết thêm rằng thị trường lao động vẫn chưa ổn định.

Một báo cáo riêng từ Bộ Lao động Mỹ hôm 10/8 cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiểu bang ban đầu đã tăng 21.000, đạt mức 248.000 trong tuần đầu tháng 8, vượt mức dự báo của nhà kinh tế là 230.000.

Tỷ giá trung tâm tăng "nóng"

Trong phiên giao dịch sáng nay (11/8), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước đang niêm yết ở mức 23.837 VND/USD. Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 11 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá trung tâm

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán hiện ở mức: 23.400 - 24.967 VND/USD.

Tại thị trường tự do trong nước, giá USD hiện ở mức 23.765 - 23.815 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tại các ngân hàng sáng nay 11/8, tại Vietcombank hiện đang ở mức 23.570 - 23.910 VND/USD, chưa có gì thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua. Hay, tại VietinBank hiện đang niêm yết chiều mua vào tại 25.577 VND/USD và chiều bán ra tại 23.918 VND/USD, tăng nhẹ 9 đồng ở cả 2 chiều.

Tại BIDV đang ở mức 23.595 - 23.895 VND/USD, tăng 15 đồng ở cả 2 chiều mua và bán so với ngày hôm qua.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra đang ở mức: 24.862 đồng – 27.479 đồng.

Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Vietcombank: 25.628 đồng – 26.792 đồng; VietinBank: 25.717 đồng – 26.827 đồng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất cập nhật sáng ngày 11/8 của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng ở kỳ hạn qua đêm đang ở mức 0,21%, không có gì thay đổi so với hôm qua.

Còn lại ở các kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng đang có biến động giảm nhẹ, hiện đang niêm yết ở mức 0,43%; 1,78% và 3,95%.

Giá vàng hôm nay 11/8

Giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 1.911 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng suy giảm do các báo cáo mới công bố cho thấy lạm phát của Mỹ tiếp tục “hạ nhiệt” và thị trường việc làm cũng đang có dấu hiệu suy yếu.

Trong nước, vàng SJC ở khu vực Hà Nội đang mua vào mức 66,65 triệu đồng/lượng và bán ra mức 67,35 triệu đồng/lượng (tăng 50.000 đồng ở cả 2 chiều). Tại khu vực TP.Hồ Chí Minh đang mua vào cao hơn Hà Nội 50.000 đồng/ lượng nhưng bán ra thấp hơn 150.000 đồng/ lượng.

Vàng PNJ đang mua vào ở mức 56,00 triệu đồng/lượng và 57,00 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 100.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua). Vàng miếng SJC bán tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 66,75 triệu đồng/lượng mua vào và 67,28 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng thương hiệu Vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết 56,13 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 57,98 triệu đồng/lượng.