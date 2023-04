Tỷ giá USD hôm nay 13/4: Tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm

Tỷ giá USD trong nước

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.606 VND/USD (giảm 2 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 24.450 VND/USD (không đổi) và bán ra ở mức 24.736 VND/USD (giảm 2 đồng so với hôm qua).

Tỷ giá USD hôm nay tại đa số ngân hàng tương đối ổn định so với hôm qua. Ngân hàng Á Châu giữ nguyên cả giá mua và giá bán ở mức 23.200 – 23.700 VND/USD. Ngân hàng VPBank không đổi cả giá mua và giá bán ở mức 23.245 – 23.595 VND/USD. Ngân hàng Đông Á giữ nguyên cả giá mua và giá bán ở mức 23.310 – 23.640 VND/USD. Vietcombank giảm 10 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 23.250 – 23.620 VND/USD. Ngân hàng HSBC giảm 1 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 23.343 – 23.555 VND/USD

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.200 – 23.343 VND/USD, còn bán ra ở mức 23.555 –23.700 VND/USD. Trong đó, Ngân hàng HSBC vừa có giá mua USD cao nhất vừa có giá bán USD thấp nhất so với các ngân hàng khác.

Giá USD tự do niêm yết ở mức mua vào 23.400 đồng/USD (giảm 20 đồng so với hôm qua) và bán ra 23.450 đồng/USD (giảm 20 đồng).

USD thế giới giảm

USD Index hiện ở mức 101,54 (giờ Việt Nam). Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% ở mức 1,0995. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% ở mức 1,2489. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,08% ở mức 133,06.

Đồng USD giảm vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng ít hơn dự kiến vào tháng 3, làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ ngừng tăng lãi suất sau đợt tăng cuối cùng vào tháng 5 tới.

Thông tin lạm phát Mỹ giảm nhanh khiến giới đầu tư đặt cược vào khả năng Fed sẽ nhanh chóng đảo chiều chính sách tiền tệ, từ thắt chặt sang nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế.

Fed được dự đoán có khả năng tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 2 và 3/5, trước khi tạm dừng vào tháng 6. Các thị trường cũng đang định giá Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, do lo ngại suy thoái kinh tế Mỹ, mặc dù các quan chức Fed đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ lãi suất cao để kiềm chế lạm phát.