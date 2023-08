Tỷ giá USD hôm nay 2/8: Đồng bạc xanh bật tăng, chạm mức cao nhất 3 tuần

Tỷ giá USD hôm nay 2/8: Chỉ số USD Index tiệm cận mốc 102

Diễn biến tỷ giá USD hôm nay (vào lúc 8h10) cho thấy, chỉ số USD Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 101,727 điểm, tăng 0,3% so với giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (101,420).

Đồng USD tăng giá so với các loại tiền tệ khác vào phiên giao dịch vừa qua, tiệm cận sát mốc 102 và là mức cao nhất trong 3 tuần qua. DXY tăng ngay sau khi dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy tình hình sản xuất và xây dựng của Mỹ khả quan trong tháng 6.

Cụ thể, dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất của nhà máy đã phục hồi trong quý thứ II, chấm dứt hai quý giảm liên tiếp.

Trong khi đó, chi tiêu xây dựng của Hoa Kỳ đã tăng mạnh trong tháng trước và dữ liệu của tháng 5 cũng đã được điều chỉnh cao hơn. Sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi chi tiêu trong cả các dự án nhà ở đơn lẻ và dự án xây dựng cho nhiều gia đình, theo thông tin từ Bộ Thương mại.

Tuy nhiên, mặc dù có khả năng phục hồi của thị trường lao động, số lượng đơn xin nghỉ việc vẫn giảm mạnh 295.000 đơn. Điều này cho thấy người lao động hiện ít muốn chuyển việc hơn, và tỷ lệ bỏ việc, một chỉ số niềm tin thị trường lao động, cũng đã giảm xuống từ 2,6% xuống còn 2,4% trong tháng Năm.

Bên cạnh đó, cuộc khảo sát cơ hội việc làm và doanh thu lao động hàng tháng vẫn cho thấy các điều kiện thị trường lao động thắt chặt bất chấp việc Fed tăng lãi suất mạnh.

Tỷ giá trung tâm khởi sắc

Trong phiên giao dịch sáng nay (2/8), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước đang niêm yết ở mức 23.773 VND/USD. Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện tăng 16 đồng so với mức niêm yết ngày hôm qua.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán hiện ở mức: 23.400 - 24.894 VND/USD.

Tại thị trường tự do trong nước, giá USD hiện ở mức 23.650 - 23.720 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tại các ngân hàng sáng nay 2/8, tại Vietcombank hiện đang ở mức 23.510 - 23.850 VND/USD, giảm nhẹ 5 đồng so với phiên giao dịch hôm qua. Hay tại BIDV đang ở mức 23.550 - 23.850 VND/USD, tăng 15 đồng ở cả 2 chiều mua và bán.

Tại VietinBank hiện đang niêm yết chiều mua vào tại 25.520 VND/USD (tăng 3 đồng) và chiều bán ra tại 23.860 VND/USD (tăng 3 đồng).

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra đang ở mức: 24.808 đồng – 27.419 đồng.

Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Vietcombank: 25.621 – 26.785 đồng; VietinBank: 25.674 đồng – 26.784 đồng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất cập nhật sáng ngày 2/8 của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng ở kỳ hạn qua đêm đang ở mức 0,19%, giảm nhẹ 0,01 điểm %

Còn lại ở các kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng đang có biến động, hiện đang niêm yết ở mức 0,51%; 2,13% và 5,18%.

Giá vàng hôm nay 2/8

Giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 1950 USD/ounce, giảm 14 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng giảm mạnh do áp lực chốt lời gia tăng khá nhanh và đồng USD bất ngờ lên giá so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Trong nước, vàng SJC ở khu vực Hà Nội đang mua vào mức 66,60 triệu đồng/lượng (tăng 50.000 đồng so với ngày hôm qua) và bán ra mức 67,30 triệu đồng/lượng. Tại khu vực TP.Hồ Chí Minh đang mua vào cao hơn Hà Nội 100.000 đồng/ lượng nhưng bán ra thấp hơn 100.000 đồng/ lượng.

Vàng PNJ đang mua vào ở mức 56,20 triệu đồng/lượng và 57,20 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng SJC bán tại Bảo tín Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 66,77 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 110.000 đồng) và 67,28 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 50.000 đồng). Vàng miếng thương hiệu Vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết 56,21 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 57,06 triệu đồng/lượng (giảm 20.000 đồng ở cả 2 chiều mua và bán).