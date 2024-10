Tỷ lệ sống sót trên 5 năm của bệnh nhân ung thư tụy rất hạn chế

Tại Hội thảo khoa học Nội soi siêu âm can thiệp trong bệnh lý ống tiêu hóa và mật tụy 2024 ngày 26/10, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong lĩnh vực tiêu hóa, các bệnh lý mật tụy ngày càng trở nên phổ biến.

Ngày nay, các bác sĩ có thể thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp đường mật tụy chuyên sâu dưới hướng dẫn của siêu âm nội soi, đặt stent mật – ruột, can thiệp lấy tổ chức hoại tử tụy,… để điều trị các bệnh lý viêm tụy, sỏi tụy, sỏi ống mật chủ...

Bên cạnh đó, phối hợp giữa các bác sĩ nội soi và các phẫu thuật viên cũng đang dần được ứng dụng rộng rãi để tối ưu phác đồ điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, số lượng đơn vị có thiết bị nội soi siêu âm và cũng như số bác sĩ có thể sử dụng thành thạo kỹ thuật này vẫn còn hạn chế.

Do đó, việc phát triển siêu âm nội soi can thiệp nói chung và các kỹ thuật chuyên sâu sẽ có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần, mang lợi ích to lớn cho công tác chăm sóc sức khỏe.