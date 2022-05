Tỷ phú Bill Gates đưa ra sách lược để chống lại biến đổi khí hậu

Gates đã thay đổi cuộc sống của chúng ta thông qua phần mềm Microsoft của ông ấy; ông đã cải thiện vô số điều trong cuộc sống thông qua công việc loại bỏ bệnh bại liệt, lao và sốt rét từ quỹ từ thiện của mình; và giờ đây, ông ấy đề xuất giúp cứu cuộc sống của chúng ta bằng cách chống lại biến đổi khí hậu.

Thực tế, biến đổi khí hậu là một vấn đề quá sức và mang tính hệ thống, thật dễ dàng để cảm nhận rằng một cá nhân không thể làm gì để chống lại nó. Nhưng người đồng sáng lập Microsoft và nhà từ thiện Bill Gates đã đưa ra một số gợi ý cụ thể hôm 20/5 trên Reddit, qua cuộc trò chuyện trực tuyến "Ask Me Anything".

Mua các sản phẩm thân thiện với khí hậu để giúp giảm chi phí

Với tư cách là người tiêu dùng, nếu bạn chọn mua các sản phẩm đắt tiền hơn góp phần tạo ra ít khí thải carbon hơn, bạn có thể cảm thấy như một giọt nước tràn ly. Nhưng nếu có đủ người mua những sản phẩm đó, nó sẽ thúc đẩy nhu cầu cao, dẫn đến quy mô tiêu thụ lớn hơn và sẽ sớm đẩy giá của những lựa chọn có ý thức về khí hậu đó xuống nhanh chóng, ông nói.

"Khi bạn mua một chiếc xe điện hoặc một chiếc bánh mì kẹp thịt làm từ thực vật mặc dù nó đắt hơn những thứ thay thế, nhưng một khi bạn nói với các công ty sản xuất những sản phẩm này: bạn có nhu cầu về những mặt hàng này và chúng tôi sẽ mua chúng", Gates viết trong một bài đăng trên blog về chủ đề được xuất bản vào năm 2020. "Điều đó sẽ thúc đẩy đầu tư vào nghiên cứu, giúp giảm giá và cuối cùng làm cho các sản phẩm sạch có giá cả phải chăng hơn và có sẵn cho tất cả mọi người". Tất nhiên, đối với một số người, phương án thay thế đắt tiền hơn là không khả thi về mặt tài chính, và Gates thừa nhận điều này trong bài đăng trên blog của mình.

ỷ phú Bill Gates đưa ra sách lược để chống lại biến đổi khí hậu. Ảnh: @AFP.

Bỏ phiếu và bắt đầu ở địa phương

Ngoài việc hỗ trợ các ngành công nghiệp xanh mới, các cá nhân có thể giúp chống lại biến đổi khí hậu, bằng cách tác động đến các công ty nơi họ làm việc, và bỏ phiếu cho các quan chức được bầu- những người sẽ ưu tiên các chính sách khí hậu, Gates nói.

Trong câu trả lời trên Reddit của mình, Gates đã liên kết đến một bài đăng trên blog năm 2021 trích một chương từ cuốn sách của ông, "Làm thế nào để tránh thảm họa khí hậu", trong đó ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bỏ phiếu, không giống như mua các sản phẩm xanh, không cần phải tiêu tiền.

Gates viết trong cuốn sách của mình: "Tham gia vào quá trình chính trị là bước quan trọng nhất mà mọi người từ mọi bước đường trong cuộc sống có thể thực hiện để giúp tránh thảm họa khí hậu".

Gates đã viết trong cuốn sách của mình: "Dù bạn có bất kỳ nguồn lực nào khác, bạn luôn có thể sử dụng tiếng nói và lá phiếu của mình để tạo ra sự thay đổi. Gọi điện, viết thư, tham dự các tòa thị chính. Điều bạn có thể giúp các nhà lãnh đạo của mình hiểu là họ nghĩ về vấn đề lâu dài của biến đổi khí hậu cũng quan trọng như họ nghĩ về việc làm, giáo dục hoặc chăm sóc sức khỏe". Ngoài ra, khi sử dụng giọng nói của bạn về mặt chính trị, hãy cụ thể và bắt đầu từ địa phương, Gates nói.

Thay đổi cơ sở hạ tầng

Gates cũng đã cân nhắc về những thay đổi ở cấp độ cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp cần được thực hiện để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Gates nói: "Chìa khóa là có thể tạo ra những thứ như điện, thép, xi măng và thịt mà không có bất kỳ khí thải nào, nhưng với chi phí bằng hoặc thấp hơn mức chi phí hiện nay. Ông cho biết, mình đang đầu tư vào các doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp làm việc trên các lĩnh vực đó, thông qua quỹ đầu tư về khí hậu của mình, Breakthrough Energy Ventures.

Gates cũng đã cân nhắc về những thay đổi ở cấp độ cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp cần được thực hiện để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Ảnh: @AFP.

Ông cũng cho biết sự ủng hộ của mình đối với năng lượng hạt nhân, bao gồm cả quá trình phân hạch đã được kiểm nghiệm theo thời gian - "Nó có thể giải quyết các mối quan tâm về chi phí, an toàn và chất thải - và phản ứng tổng hợp trong tương lai, mặc dù còn nhiều việc phải tiến hành thương mại hóa và mở rộng công nghệ đó", vị tỷ phú nói. Nhưng Gates cũng thừa nhận rằng mình hơi "thiên vị" vì ông ấy là một nhà đầu tư vào năng lượng hạt nhân. Ông thành lập TerraPower , một công ty làm việc để thương mại hóa các lò phản ứng phân hạch hạt nhân tiên tiến.

Có thể thấy, không thể bỏ qua việc Gates là một trong những người giàu nhất thế giới, và với những ngôi nhà lớn và máy bay phản lực riêng, ông ấy là người thải carbon nặng, và ông ấy thừa nhận điều đó. Ông cho biết trong bài đăng trên blog năm 2021 rằng, ông đã cố gắng giảm lượng khí thải và coi khoản đầu tư của mình vào các cải tiến khí hậu là một liều thuốc giải độc cho lượng khí thải cao của mình.

"Đầu tư vào các công ty không làm cho lượng khí thải carbon của tôi nhỏ hơn. Nhưng nếu tôi chọn ra bất kỳ người chiến thắng nào, họ sẽ chịu trách nhiệm loại bỏ nhiều carbon hơn tôi chịu trách nhiệm tạo ra", Gates viết.