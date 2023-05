Tỷ phú Elon Musk đầu tư dàn trải: Cổ đông Tesla lo ngại

Hội đồng quản trị đã cho phép Giám đốc điều hành Elon Musk cam kết quá mức ngay vào thời điểm công ty Tesla phải đối mặt với những thách thức quan trọng

Cụ thể, một nhóm các nhà đầu tư của Tesla đang kêu gọi kiềm chế Elon Musk, nói rằng vị CEO này đã bị phân tâm bởi các cam kết với các công ty khác của ông như Twitter. Trong một bức thư ngỏ được Insider xem xét và gửi tới chủ tịch Robyn Denholm và giám đốc Ira Ehrenpreis, 17 cổ đông - đại diện cho khoảng 1,5 tỷ đô la cổ phiếu Tesla - đang yêu cầu hội đồng quản trị của nhà sản xuất ô tô điện họp và tìm biện pháp khắc phục trước ngày 25 tháng 5.

"Hội đồng quản trị đã cho phép Giám đốc điều hành Elon Musk cam kết quá mức ngay vào thời điểm công ty Tesla phải đối mặt với những thách thức quan trọng; Hội đồng quản trị công ty có thể và nên can thiệp nếu một giám đốc điều hành dường như bị phân tâm hoặc tập trung quá mức vào các dự án kinh doanh khác",bức thư nêu rõ.

Bức thư từ các nhà đầu tư được gửi đến khi Tesla phải đối mặt với những thách thức lớn trong lĩnh vực xe điện, với việc công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhu cầu chậm lại và những cơn gió ngược kinh tế trên diện rộng.Công ty đã báo cáo tỷ suất lợi nhuận thấp hơn trong quý vừa qua do đợt giảm giá gần đây đối với các mẫu xe chủ lực. Ảnh: @AFP.

Họ muốn một Giám đốc điều hành "dành đủ thời gian và sự quan tâm cho công ty Tesla" và "đại tu thành phần của Hội đồng quản trị, bao gồm cả việc sa thải các giám đốc không hoạt động đầy đủ, hiệu quả".

"Nếu không có Giám đốc điều hành toàn thời gian và Hội đồng quản trị không sẵn sàng cung cấp sự giám sát có ý nghĩa, chúng tôi lo ngại rằng Tesla sẽ không được chuẩn bị sẵn sàng để điều hướng hiệu quả môi trường cạnh tranh ngày càng tăng đối với doanh số bán xe điện, bối cảnh pháp lý toàn cầu đang phát triển, sở thích của người tiêu dùng thay đổi, những thách thức liên tục trong chuỗi cung ứng và kỳ vọng của các nhà đầu tư", bức thư nêu rõ.

Chi tiết hơn, các nhà đầu tư nói rằng hội đồng quản trị đã "không đảm bảo" Musk tập trung "thích hợp" vào Tesla, do các công ty khác của ông ấy bao gồm SpaceX, The Boring Company, Neuralink và Twitter.

Thành phần hội đồng quản trị của Tesla đã vấp phải sự chỉ trích trong quá khứ. Vào năm 2018, một cổ đông của Tesla đã kiện công ty về kế hoạch bồi thường trị giá 55 tỷ USD của Musk, cáo buộc vị CEO này có ảnh hưởng đối với hội đồng quản trị của nhà sản xuất ô tô, bao gồm anh trai và một số người bạn thân của ông. Một thẩm phán vẫn chưa đưa ra phán quyết về vụ án.

Ngoài ra, Brad Lander, Giám đốc điều hành của NYC cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Những gì chúng tôi đang tìm kiếm là một CEO không tập trung vào chính trị, không tập trung vào Twitter, không tập trung vào SpaceX”, ông nói thêm.

Elon Musk bị phân tâm và đã cam kết quá mức, cổ đông kêu gọi cần một Steve Jobs cho Tesla. Ảnh: @AFP.

Việc một CEO có những hoạt động kinh doanh đầy rẫy bên ngoài như Elon Musk đã làm là chưa từng có và điều đó chắc chắn đang gây tổn hại cho Tesla

Đại diện Ngân hàng Amalgamated, Nhà đầu tư ủng hộ công bằng xã hội (Investor Advocates for Social Justice) và Sisters of the Good Shepherd là một trong số những nhà đầu tư đã ký vào bức thư ngỏ mới nhất, và cũng là những bên cổ đông tiêu biểu muốn hội đồng quản trị kiểm soát nhiều hơn đối với Elon Musk.

Bức thư cũng đề cập đến những vấn đề mà các nhà đầu tư coi là vấn đề nghiêm trọng mà công ty Tesla phải đối mặt, chẳng hạn như cách đối xử với nhân viên, bao gồm cả vụ kiện tụng với cơ quan quản lý dân quyền California về các cáo buộc rằng, Nhà máy Fremont của Tesla là "nơi làm việc phân biệt chủng tộc nơi công nhân Da đen phải chịu tình trạng bị xấu chủng tộc và phân biệt đối xử”.

Courtney Wicks, giám đốc điều hành của Investor Advocates for Social Justice, nói với Insider: "Việc một CEO có những hoạt động kinh doanh bên ngoài như Elon Musk đã làm là chưa từng có và điều đó chắc chắn đang gây tổn hại cho Tesla”.

Wicks nói rằng những cơ hội bên ngoài của Musk không cho phép ông ấy "tập trung vào Tesla". Cô ấy cũng nói rằng công ty Tesla đã không phản hồi những bức thư ngỏ tương tự trong quá khứ.

Các nhà đầu tư của Tesla đã đặc biệt yêu cầu Musk từ bỏ cuộc cải tổ Twitter hỗn loạn của mình, với các nhà cổ đông nói rằng những trò hề của ông ấy đã làm hỏng thương hiệu của nhà sản xuất ô tô. Ảnh: @AFP.

Tesla rất cần một Steve Jobs

Ross Gerber, chủ tịch và giám đốc điều hành của Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management và là một nhà đầu tư của Tesla, đã tweet rằng công ty "rất cần một Steve Jobs", trước khi nói, "hoặc chỉ là một giám đốc điều hành toàn thời gian!". Tên của Gerber không được liệt kê trong bức thư ngỏ mới nhất.

Đây không phải là lần đầu tiên các cổ đông của Tesla bày tỏ lo ngại về cam kết của Musk với công ty. Sau khi Musk mua lại Twitter vào tháng 10 năm ngoái, Leo Koguan, một trong những cổ đông cá nhân lớn nhất, đã tweet vào ngày 14 tháng 12 năm 2022 rằng Musk đã lơ là hãng sản xuất ô tô điện.

"Tesla cần và xứng đáng có một CEO làm việc toàn thời gian", Koguan cho biết vào thời điểm đó.

Các nhà đầu tư của Tesla đã đặc biệt yêu cầu Musk từ bỏ cuộc cải tổ Twitter hỗn loạn của mình, với các nhà cổ đông nói rằng những trò hề của ông ấy đã làm hỏng thương hiệu của nhà sản xuất ô tô. Trước đó, Musk cho biết ông sẽ từ chức CEO của Twitter nếu tìm được ai đó đủ "ngu ngốc" để thay thế mình.