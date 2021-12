Tỷ phú giàu thứ 5 thế giới Larry Ellison: Huyền thoại thung lũng Silicon

Theo đó, Larry Ellison – nhà đồng sáng lập và hiện là chủ tịch tập đoàn công nghệ máy tính Oracle vừa trở thành tỷ phú giàu thứ 5 thế giới với khối tài sản ròng tăng đáng kể, nhờ giá cổ phiếu Oracle tăng cao ngoạn mục.

Hoạt động kinh doanh của Oracle đã tăng trưởng với tốc độ vừa phải trong những năm gần đây, nhưng công ty này đã kết thúc quý III/2021 với kết quả vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích, khiến cổ phiếu ngay lập tức tăng 16% vào ngày 9/12 vượt ngưỡng 100 USD/ cổ phiếu. Đợt tăng giá cổ phiếu Oracle này là đợt tăng mạnh thứ hai của công ty trong 20 năm qua, và cũng là một cú hích lớn đối với Larry Ellison, người đồng sáng lập công ty vào năm 1977.

Larry Ellison, giám đốc điều hành của Oracle Corp. phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh nền kinh tế mới 2014 ở Tokyo vào ngày 9 tháng 4 năm 2014. Ảnh: @Bloomberg / Getty.

Đây là một kết quả khá bất ngờ với cả ông Ellison và cả Oracle, bởi khi các công ty công nghệ thế hệ tiếp theo như Google, Amazon và Facebook đang phát triển nhanh hơn rất nhiều theo cấp số nhân trong những năm gần đây, thì Oracle được thành lập năm 1977 đã chững lại cùng với mức tăng trưởng hầu hết chỉ ở mức 1 con số, nhưng giờ đây công ty này đã có một sự hồi sinh diễn ra ngoài sự mong đợi.

Oracle hiện đang có dấu hiệu tăng trưởng lạc quan mới nhất khiến các nhà đầu tư tin tưởng hơn vào sự chuyển dịch của công ty sang dịch vụ đám mây. Hay nói cách khác, hãng này đang cho thấy dấu hiệu tăng tốc phát triển trở lại, và với kết quả kinh doanh mới nhất, các nhà đầu tư tự tin rằng chiến lược chuyển hướng sang điện toán đám mây của Oracle đang có hiệu quả. Thành thật mà nói, trong nhiều năm qua, Oracle đã tìm cách tạo ra khoảng cách về thị phần điện toán đám mây, ngăn cách họ với các công ty hàng đầu trong ngành như Amazon .com Inc., Alphabet Inc. của Google và Microsoft, nhưng cho tới hôm nay, Oracle đang dần bắt kịp cơ sở hạ tầng đám mây của Google – một trong những công ty đứng đầu về thị phần trong lĩnh vực này.

Một lưu ý từ các nhà phân tích của Deutsche Bank cho biết: "Một lần nữa, chiến lược của Oracle đang dần phát huy hiệu quả trở lại. Nhưng có vẻ như chúng tôi cuối cùng đã thấy một sự thay đổi có ý nghĩa đầu tiên trong chiến lược kinh doanh ổn định trở lại, điển hình là thành tựu tài chính mà công ty này đang gặt hái".

Người đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison chứng kiến khối tài sản của mình tăng thêm gần 16 tỷ USD sau khi cổ phiếu của công ty ông tăng giá tốt nhất trong hai thập kỷ qua. Ảnh: @AFP.

Nhờ cổ phiếu tăng, chủ tịch tập đoàn là Larry Ellison là người được hưởng lợi nhiều nhất từ vụ tăng giá cổ phiếu này khi ông sở hữu 1,14 tỷ cổ phiếu, tương đương giá trị gần 16 tỷ USD. Theo thống kê của Tạp chí Forbes, hiện ông Ellison có khối tài sản trị giá 135,7 tỷ USD, chính thức trở thành tỷ phú giàu thứ 5 thế giới.

Trong danh sách tỷ phú của Forbes, ông xếp trước những người bạn đồng sáng lập Google là Larry Page (126,3 tỷ USD) và Sergey Brin (121,7 tỷ USD). Ông Larry cũng chỉ còn thiếu khoảng 4 tỷ USD để đuổi kịp Bill Gates - người giàu thứ 4 thế giới với khối tài sản 139,2 tỷ USD. Có được khối tài sản đặc biệt của mình tăng trở lại so với các đối thủ sáng lập của của Google là Larry Page hay Sergey Brin có thể sẽ là một thành tựu đặc biệt ngọt ngào đối với Ellison.

Được biết, Larry Ellison sinh ra tại New York vào ngày 17 tháng 8 năm 1944, với mẹ là người Do Thái tên là Florence Spellman. Cha của ông là một người Mỹ gốc Ý, từng phục vụ trong Quân đội Không quân Hoa Kỳ với tư cách là một phi công.



Lúc 9 tháng tuổi, Larry Ellison mắc bệnh viêm phổi và mẹ ông không thể chăm sóc ông, vì vậy bà ấy gửi ông đến sống với dì và chú của mình tên là Lillian và Louis Ellison, người đã nhận nuôi ông. Larry Ellison đã không gặp lại mẹ ruột của mình cho đến khi ông 48 tuổi.

Cha nuôi của ông có một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nhưng ông đã mất nó trong cuộc Đại suy thoái kinh tế và trở thành một nhân viên công quyền. Larry Ellison trở thành một thanh niên nổi loạn và thường xuyên xung đột với cha mẹ nuôi trong khoảng thời gian trắc trở đó. Larry Ellison theo học Đại học Illinois tại Urbana-Champaign khi còn là một sinh viên nhưng cuối cùng đã bỏ học vào năm thứ hai vì cái chết của mẹ nuôi mình.

Larry Ellison đã đi du lịch một năm trước khi theo học Đại học Chicago, nhưng ông ấy lại bỏ học lần nữa và chuyển đến California.

Theo Business Insider, Larry Ellison đã làm việc tại các công ty khác nhau và học lập trình máy tính. Sau đó, vào năm 1977, ông hợp tác với Bob Miner và Ed Oates và thành lập Phòng thí nghiệm phát triển phần mềm sau đó chính thức trở thành Tập đoàn Hệ thống Oracle. Năm 1986, Oracle trở thành công ty đại chúng và đạt doanh thu 55 triệu USD.

Dưới thời Ellison, Oracle nhanh chóng trở thành nhà bán phần mềm cơ sở dữ liệu hàng đầu trong nhiều thập kỷ sau khi thành lập, phát triển Java và nhiều chương trình khác. Sau cái chết của người đồng sáng lập Apple Steve Jobs vào năm 2011 và Bill Gates từ chức CEO Microsoft vào năm 2000, Ellison là một trong những giám đốc điều hành lâu đời cuối cùng của Thung lũng Silicon tiếp tục dẫn dắt công ty của mình.

Larry Ellison là cổ đông lớn nhất của công ty. Ảnh: @AFP.

Ellison năm nay 77 tuổi, sở hữu hơn 40% cổ phần Oracle, công ty phần mềm doanh nghiệp mà ông đồng sáng lập vào năm 1977 và nơi ông vẫn giữ chức chủ tịch kiêm giám đốc công nghệ. Trong khi cổ phiếu Oracle của Ellison chiếm khoảng 75% tài sản của ông, ông cũng sở hữu khoảng 15 tỷ USD cổ phần của nhà sản xuất ô tô điện Tesla Inc., biến ông trở thành một trong những cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty. Ông cũng sở hữu hòn đảo lớn thứ 43 của Hoa Kỳ, Lanai trong quần đảo Hawaii với giá 300 triệu USD, Ellison cũng đã mua bất động sản ở Malibu hơn mười năm. Thậm chí, ông đã mua cả một dãy nhà trên "Bãi biển Tỷ phú".

Trong nhiều năm, Ellison cũng đã quyên góp đều đặn cho các nghiên cứu ung thư, nghiên cứu y sinh học về lão hóa, tế bào gốc, tổn thương ty thể, hội chứng Werner, bệnh Alzheimer và phản ứng của tế bào với lão hóa.